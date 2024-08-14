В России придумали, как заправлять 3D-принтер древесной мукой

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна разработано устройство для изготовления изделий из древесной муки и полимера методом 3D-печати. Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.
Строго говоря, в идее печатать опилками ничего нового нет, но практическая её реализация сталкивалась с затруднениями, потому что сопла 3D-принтера быстро засоряются. Эту проблему удалось решить, объединив технологии FDМ-печати и LDM-печати.
"С помощью FDM-технологии мы печатаем форму изделия, используя обычный водорастворимый пластик. Затем заполняем эту форму смесью из модифицированной эпоксидной смолы, которая выполняет роль связующего, и древесной муки с помощью LDM-печати", — объяснил старший преподаватель кафедры инженерной графики и автоматизированного проектирования СПбГУПТД Николай Евдокимов.
Отлитую деталь помещают в ультразвуковую ванну с водой, в которой растворяют пластиковую оболочку, в результате остаётся цельнолитая композиционная деталь из древесной муки с идеально гладкой поверхностью.
Разработка испытали на одном из заводов в Санкт-Петербурге — отпечатали лопатки для передвижения продукции по конвейеру, и они оказались прочнее, чем заменённые ими импортные.
Фото: Wikimedia Commons/Parvathisrier (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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