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В США выяснили, что нанофибриллы целлюлозы улучшили текучесть бетонной смеси в 3D-принтере
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Американские исследователи смогли усовершенствовать 3D-печать бетона с помощью нанофибрилл целлюлозы

В США выяснили, что нанофибриллы целлюлозы улучшили текучесть бетонной смеси в 3D-принтере

Исследователи из Университета штата Вирджиния разработали усовершенствованный метод 3D-печати бетона, включающий использование нанофибрилл целлюлозы (НФЦ) как добавки. Это новшество позволяет улучшить текучесть бетонной смеси при печати и ускорить процесс затвердевания, при этом сохраняя низкую теплопроводность и повышая структурную целостность материала.

НФЦ в количестве 0,3% значительно повышает стабильность потока бетона в 3D-принтерах, что доказано микроскопическим анализом образцов и лабораторными испытаниями на растяжение, изгиб и сжатие. Эти находки были опубликованы в журнале Cement and Concrete Composites.

Фото: commons.wikimedia.org/Fawaz.tairou (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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