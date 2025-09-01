Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Принцесса Диана
Принцесса Диана
© commons.wikimedia.org by Provincial Archives of Alberta is licensed under No restrictions
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:59

Горькая ошибка Кертис: момент с Дианой, который нельзя вернуть

Джейми Ли Кертис рассказала об упущенной встрече с принцессой Дианой в 1997 году

В 1997 году актриса Джейми Ли Кертис оказалась в ситуации, которую до сих пор вспоминает с сожалением. За два месяца до трагической гибели принцессы Дианы у неё был шанс лично встретиться с легендарной леди Ди, но судьба распорядилась иначе. В 28-ю годовщину катастрофы в Париже голливудская звезда решила поделиться этой историей со своими подписчиками.

Неожиданная встреча, которая не состоялась

Во время съёмок картины "Свирепые создания", продолжения культовой комедии "Рыбка по имени Ванда", на площадку неожиданно приехала принцесса Диана вместе с сыновьями. Для актёров и съёмочной группы это было событие: далеко не каждый день королевская особа посещает киностудию.

Однако именно в этот момент Джейми решила воспользоваться перерывом, чтобы ненадолго отлучиться. Она села в гольф-кар и отправилась в гримёрку, не подозревая, что упустит уникальную возможность.

"Мой водитель начал стучать в дверь, и я быстро запрыгнула в гольф-кар и вернулась обратно. Но Диана уже ушла", — рассказала актриса.

Когда Кертис вернулась, её коллеги делились впечатлениями от короткой встречи, а сама актриса поняла, что пропустила, возможно, один из важнейших эпизодов в своей жизни.

Письмо в Кенсингтонский дворец

Понимая, что шанса наверстать момент может больше не быть, Кертис решилась на шаг, который тогда казался необычным. Она написала личное письмо в Кенсингтонский дворец, где жила Диана с детьми. В письме актриса объяснила, почему не смогла подойти к принцессе, и выразила восхищение её личностью и делами.

Ответ пришёл неожиданно быстро. Спустя сутки Джейми получила послание от самой Дианы.

"У меня тоже постоянно бывает "зов природы"", — пошутила принцесса в письме, добавив, что ждёт их будущей встречи.

Тёплые слова и лёгкая ирония в ответе поразили актрису. Она не скрывает, что именно это письмо стало одним из самых дорогих воспоминаний в её жизни.

Воспоминания спустя годы

Через два месяца после этого обмена письмами мир потрясла трагическая новость — принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Джейми Ли Кертис находилась в то время в Англии, и новость застала её врасплох.

"Я тогда только вернулась из Англии. Помню, как увидела новости…" — вспоминает актриса.

С тех пор прошло почти три десятилетия, но Кертис не раз возвращалась мыслями к тому дню. Она признаётся, что сожаление об упущенной встрече не исчезло, но вместе с ним осталось и чувство благодарности за личный отклик принцессы.

