История Дианы без цензуры: почему Netflix ждёт только одного слова от Гарри

Можно ли представить, что к 30-летию трагической гибели принцессы Дианы появится новая документальная картина, созданная ее младшим сыном? По данным Daily Mail, Netflix ведёт переговоры с Меган Маркл и принцем Гарри о запуске масштабного проекта, посвящённого памяти "народной принцессы".

Проект, который может стать событием года

Источники утверждают, что стриминговый гигант готов дать "зелёный свет" немедленно.

"Если Гарри захочет, Netflix сразу же согласится это сделать", — рассказал инсайдер.

Для компании такой фильм способен стать настоящим лидером рейтингов, ведь интерес к истории принцессы Дианы не угасает уже десятилетиями.

Гибель матери стала переломным моментом в жизни Гарри. Ему было всего 12 лет, когда он потерял Диану. В мемуарах "Запасной" герцог Сассекский признался, что эта травма определила многие его поступки и взгляды. Он откровенно писал о том, что во время похорон едва справлялся с собственными эмоциями, а долгие годы пытался убедить себя, будто Диана на самом деле не умерла, а скрылась от общественности.

Ранее созданные фильмы о Диане

Интерес Гарри к сохранению памяти матери проявился ещё раньше. В 2017 году, к двадцатой годовщине трагедии, он снялся сразу в двух документальных проектах.

В фильме "Диана, наша мама: её жизнь и наследие" зрители впервые увидели архивные кадры из личного архива семьи, домашние видеозаписи и уникальные фотографии. Особое внимание вызвали интервью с обоими сыновьями — Гарри и Уильямом.

Документалка "Диана, 7 дней" сосредоточилась на неделе после гибели принцессы, показав эмоциональную реакцию не только семьи, но и миллионов жителей Великобритании. Эта картина стала своеобразным отражением национальной травмы.

Обе ленты собрали многомиллионную аудиторию и стали важными источниками воспоминаний о жизни Дианы.

Почему новый фильм может стать особенным

Отличие возможного проекта Netflix — в масштабе и личной вовлеченности Гарри. Впервые у него есть шанс самостоятельно, совместно с Меган, рассказать историю матери — без посредников и ограничений. Для платформы это не просто документалка, а возможность соединить личную исповедь с глобальным интересом зрителей.