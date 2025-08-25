Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Принцесса Диана
Принцесса Диана
© commons.wikimedia.org by Provincial Archives of Alberta is licensed under No restrictions
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:57

История Дианы без цензуры: почему Netflix ждёт только одного слова от Гарри

Daily Mail: Netflix обсуждает с принцем Гарри и Меган фильм о принцессе Диане

Можно ли представить, что к 30-летию трагической гибели принцессы Дианы появится новая документальная картина, созданная ее младшим сыном? По данным Daily Mail, Netflix ведёт переговоры с Меган Маркл и принцем Гарри о запуске масштабного проекта, посвящённого памяти "народной принцессы".

Проект, который может стать событием года

Источники утверждают, что стриминговый гигант готов дать "зелёный свет" немедленно.

"Если Гарри захочет, Netflix сразу же согласится это сделать", — рассказал инсайдер.

Для компании такой фильм способен стать настоящим лидером рейтингов, ведь интерес к истории принцессы Дианы не угасает уже десятилетиями.

Гибель матери стала переломным моментом в жизни Гарри. Ему было всего 12 лет, когда он потерял Диану. В мемуарах "Запасной" герцог Сассекский признался, что эта травма определила многие его поступки и взгляды. Он откровенно писал о том, что во время похорон едва справлялся с собственными эмоциями, а долгие годы пытался убедить себя, будто Диана на самом деле не умерла, а скрылась от общественности.

Ранее созданные фильмы о Диане

Интерес Гарри к сохранению памяти матери проявился ещё раньше. В 2017 году, к двадцатой годовщине трагедии, он снялся сразу в двух документальных проектах.

  • В фильме "Диана, наша мама: её жизнь и наследие" зрители впервые увидели архивные кадры из личного архива семьи, домашние видеозаписи и уникальные фотографии. Особое внимание вызвали интервью с обоими сыновьями — Гарри и Уильямом.

  • Документалка "Диана, 7 дней" сосредоточилась на неделе после гибели принцессы, показав эмоциональную реакцию не только семьи, но и миллионов жителей Великобритании. Эта картина стала своеобразным отражением национальной травмы.

Обе ленты собрали многомиллионную аудиторию и стали важными источниками воспоминаний о жизни Дианы.

Почему новый фильм может стать особенным

Отличие возможного проекта Netflix — в масштабе и личной вовлеченности Гарри. Впервые у него есть шанс самостоятельно, совместно с Меган, рассказать историю матери — без посредников и ограничений. Для платформы это не просто документалка, а возможность соединить личную исповедь с глобальным интересом зрителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тилль Линдеманн снимает клип в психиатрической больнице под Кишиневом — ТАСС вчера в 18:21

Между болью и искусством: новый клип Rammstein обещает скандал

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн снимает клип в Кишиневе — часть сцен проходит в психиатрической больнице. Что скрывает этот провокационный проект?

Читать полностью » Вуди Аллен заявил, что кинотеатры невозможно заменить онлайн-платформами вчера в 17:17

Когда кино становится контентом: Аллен объяснил, что убивает магию кинозала

Вуди Аллен рассказал, почему не принимает онлайн-кинотеатры и считает магию кинозала незаменимой. Чем для него кино отличается от стриминга?

Читать полностью » Рэпер Busta Rhymes привезёт в Москву личного барбера — Mash вчера в 16:14

Гонорар Busta Rhymes оказался выше средних ставок: чем он удивил организаторов

Американский рэпер Busta Rhymes готовится к концерту в Москве. Вместе с ним приедет личный барбер и команда из 11 человек, а гонорар удивит многих.

Читать полностью » Телемарафон к 100-летию Петра Тодоровского пройдёт 26 августа вчера в 15:48

Ночь, когда Тодоровский оживёт на экране: телемарафон, которого ждали

Телемарафон к 100-летию Петра Тодоровского: культовые фильмы, музыка и актёры, которые навсегда изменили советский и российский кинематограф.

Читать полностью » Иосиф Пригожин: проведение вчера в 14:59

Музыкальный праздник за баснословные деньги: Пригожин раскрыл бюджет "Новой волны"

Бюджет "Новой волны" в Казани достиг $10 млн: кто оплатил праздник, почему артисты выступают бесплатно и чем удивит программа фестиваля?

Читать полностью » В России снимают фильм о расшифровавшем письменность майя Юрии Кнорозове вчера в 13:53

Русский учёный разгадал язык майя, не выезжая из СССР: его история станет фильмом

Фильм о Юрии Кнорозове расскажет, как советский ученый без выезда за границу сумел разгадать тайну письменности майя и столкнулся с интригами за пределами СССР.

Читать полностью » Вуди Аллен не исключил возможность съёмок фильма в Москве и Петербурге вчера в 12:54

Американский режиссёр признался: русское кино оказалось ближе, чем Голливуд

Американский режиссёр Вуди Аллен признался в любви к русскому кино и рассказал, как за один день посмотрел семичасовой фильм "Война и мир".

Читать полностью » Джон Уильямс: киномузыка не может стоять рядом с классикой вчера в 11:47

Великий, но разочарованный: почему Джон Уильямс сомневается в собственной музыке

Джон Уильямс признался, что не считает киномузыку равной классике. Почему автор "Звёздных войн" и "Гарри Поттера" так строго оценивает свои хиты?

Читать полностью »

Новости
СФО

В Тюмени "эконом" жильё уходит с рынка: застройщики делают ставку на комфорт и бизнес-класс
Еда

"Фальшивые суши" для праздничного стола: рецепт с сыром и рыбой
Еда

Приготовьте горбушу с сыром в духовке: советы по выбору ингредиентов
Красота и здоровье

Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина
Питомцы

Ирландское исследование: собаки испытывают стресс во время объятий
Авто и мото

Corolla 2025 выходит на рынок с системой ADAS и панорамным люком — Toyota
Еда

Технология приготовления бисквита с кипятком: рецепт от кулинарного сообщества
Наука и технологии

Китай начал строительство подводного дата-центра у Шанхая на энергии ветра — Hailanyun
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru