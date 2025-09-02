Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:20

Загадка парижского тоннеля: что скрывает новая версия гибели принцессы Дианы

Британский эксперт Том Сайкс предположил участие спецслужб в смерти принцессы Дианы

Смерть принцессы Дианы остаётся одной из самых обсуждаемых трагедий конца XX века. Несмотря на многочисленные официальные расследования, которые признали происшествие несчастным случаем, споры и версии о том, что произошло 31 августа 1997 года в парижском тоннеле, не утихают и почти три десятилетия спустя.

Новая гипотеза британского эксперта

Недавно эксперт по британской королевской семье Том Сайкс в блоге The Royalist озвучил предположение, что гибель Дианы могла быть спланированной акцией. По его мнению, версия о том, что водитель Анри Поль, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление автомобилем, не выдерживает критики.

"Официальная версия, согласно которой пьяный водитель Анри Поль потерял управление машиной, не выдерживает критики", — считает эксперт Том Сайкс.

Сайкс обратил внимание на ряд обстоятельств, связанных с катастрофой. В частности, он напомнил о загадочном столкновении с автомобилем Fiat Uno. Именно этот момент, по его словам, вызывает больше всего вопросов: за рулём мог находиться не случайный фотограф, а агент британских спецслужб.

Подозрения в адрес спецслужб

Эта точка зрения перекликается с прежними обвинениями бизнесмена Мохаммеда Аль-Файеда. Его сын Доди Аль-Файед находился в машине вместе с Дианой и погиб в той же аварии. Предприниматель долгие годы утверждал, что трагедия не была случайной: по его версии, за катастрофией стояли агенты MI6, действовавшие по указанию британской королевской семьи.

Сайкс предполагает, что мотивом для устранения Дианы могла стать её непредсказуемость и знание чувствительной информации, способной угрожать интересам высших кругов Великобритании. Он подчеркнул, что в 1990-е годы принцесса активно занималась благотворительностью, вызывала огромный интерес у мировой прессы и, по мнению некоторых политиков, выходила за рамки привычной роли члена королевской семьи.

Официальные выводы

Несмотря на подобные подозрения, как британские, так и французские расследования пришли к единому выводу: причиной гибели Дианы стали действия нетрезвого водителя и преследование машины папарацци. Заключения экспертов указывали, что Анри Поль превысил скорость и не справился с управлением.

Французские следователи отдельно исследовали версию о Fiat Uno и фотографе Джеймсе Энденсоне, которого многие пытались связать с катастрофой. Но прямых доказательств участия Энденсона или спецслужб найдено не было.

