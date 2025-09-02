Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Принц Гарри
© commons.wikimedia.org by DoD News Features is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:24

Один разговор может вернуть семью: Гарри и Карл III сделают первый шаг

Принц Гарри встретится с королём Карлом III в Великобритании 8 сентября — Daily Mirror

Принц Гарри после долгого перерыва собирается вновь встретиться с отцом — королём Карлом III. Эта встреча станет первой за последние двадцать месяцев и пройдёт в Великобритании в начале сентября, в годовщину смерти королевы Елизаветы II.

Долгожданный визит

По данным британской прессы, младший сын монарха прибудет из США 8 сентября. Дата визита выбрана не случайно: в этот день исполнится три года со дня кончины Елизаветы II. Сам Карл III в ближайшее время не планирует зарубежных поездок, поэтому встреча с сыном состоится в Лондоне или в одной из королевских резиденций.

Последний раз они виделись ещё в феврале 2024 года. С тех пор контактов почти не было, а слухи о напряжённых отношениях только множились.

Искреннее стремление к примирению

Инсайдеры, близкие к семье, подчёркивают, что обе стороны действительно хотят наладить диалог. Никто не питает иллюзий, что все проблемы решатся одним разговором, однако именно личная беседа Гарри и его отца может стать отправной точкой для примирения.

"Очевидно, что обе стороны хотят этой встречи. Они не делают вид, что масштабные семейные проблемы решены, но начинать надо именно с Карла и Гарри", — заявил американский источник Daily Mirror.

По его словам, команда Гарри наладила стабильный контакт с представителями Букингемского дворца, что облегчило подготовку визита.

Холодность Уильяма

Совсем иначе обстоят дела с братом Гарри. Принц Уильям, по данным источников, категорически отвергает любые предложения встретиться с младшим родственником. Несмотря на то что именно болезнь отца могла бы объединить братьев, пока Уильям не готов к примирению.

Инсайдеры подчёркивают: Гарри и Карл III пытаются наладить отношения без громких жестов, акцент делается на простом и честном разговоре между отцом и сыном.

Тревожные новости о здоровье монарха

В августе стало известно, что состояние здоровья короля ухудшилось. Об этом писало издание Parade со ссылкой на источники в Букингемском дворце. Якобы болезнь прогрессирует, и именно это обстоятельство может подтолкнуть Гарри к поиску сближения не только с отцом, но и с братом.

Сам дворец предпочитает не комментировать такие сообщения, ограничиваясь сухими заявлениями о том, что король продолжает выполнять свои обязанности. Однако слухи о его самочувствии регулярно становятся темой обсуждения в британской прессе.

Тайные переговоры

Любопытно, что почва для возможной встречи готовилась заранее. В июле представители принца Гарри тайно встречались с высокопоставленными помощниками короля в Лондоне. Переговоры прошли в здании Королевской заморской лиги и, как считают наблюдатели, стали важным шагом к предстоящему диалогу отца и сына.

Семейный раскол и надежда на сближение

Отношения Гарри с семьёй обострились ещё в 2020 году, когда он вместе с женой Меган Маркл отказался от официальных обязанностей и переехал в США. Скандальное интервью супругов Опре Уинфри и публикация мемуаров "Spare" лишь усилили напряжённость.

С тех пор Гарри крайне редко приезжает в Великобританию, а его встречи с родственниками становятся событием для всей страны. Общество внимательно следит за каждой деталью, надеясь на примирение, но одновременно осознаёт, что обиды слишком глубоки.

