Принц Гарри
Принц Гарри
© commons.wikimedia.org by DoD News Features is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:01

Гарри возвращается в Лондон: чем закончится встреча с Карлом III

Принц Гарри посетит Лондон для участия в WellChild Awards

Принц Гарри готовится к возвращению в Лондон, где его визит может стать поворотным моментом в отношениях с отцом. Впервые за почти два года он имеет шанс встретиться с королём Карлом III, который продолжает лечение и, по словам источников, настроен на откровенный разговор с сыном.

Причина визита

По данным британских СМИ, Гарри прибудет в столицу Великобритании для участия в церемонии WellChild Awards. Это событие стало для него традиционным: он давно поддерживает фонд, помогающий тяжело больным детям. Однако в этот раз поездка имеет и личный подтекст — возможность наладить диалог с отцом после долгого периода отчуждения.

Меган Маркл и дети останутся в США, а детали визита пока держатся в тайне. Представители герцога подчеркивают, что не планируется никаких официальных встреч или громких жестов — речь идёт о частной беседе в кругу семьи.

Ожидания королевской семьи

Инсайдеры при дворе осторожно говорят о надежде на примирение. По их словам, команды Гарри и короля уже установили контакт, что само по себе можно считать позитивным шагом.

"Впервые за долгое время появилось искреннее ощущение, что примирение близко", — отметил собеседник агентства.

По мнению наблюдателей, напряжённые отношения с младшим сыном стали серьёзным испытанием для монарха. После ухода Гарри и Меган в США и выхода их откровенного интервью с Опрой Уинфри контакт между ними практически прекратился. Теперь же, на фоне лечения Карла III, в семье назрела необходимость в личном разговоре.

Позиция Уильяма

Совсем иначе ситуацию воспринимает наследник престола. Принц Уильям, по словам близких к нему источников, резко отрицательно относится к идее примирения.

Возможное общение брата с королем он называет "ужасной идеей", — утверждает инсайдер.

Несмотря на это, как старший сын и прямой наследник он не собирается публично спорить с волей отца. Однако личные обиды и старые конфликты пока остаются камнем преткновения.

Будущие планы

Интересно, что Карл III включил Гарри, Меган и их детей в план государственных похорон, получивший кодовое название "Операция "Мост Менай”". Это решение указывает на то, что монарх рассматривает младшую ветвь семьи как её неотъемлемую часть, несмотря на все разногласия. Согласно плану, Гарри должен будет принять участие в траурной процессии, дежурстве у гроба и поминальной службе.

