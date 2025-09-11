Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Defensie is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:17

Гарри вернулся в Лондон: примирение или новый виток драмы

Долгожданная встреча принца Гарри с королём Карлом III стала важным событием для британской монархии и общественности. После почти полутора лет разлуки отец и сын наконец смогли увидеться и провести беседу в неформальной обстановке. Встреча состоялась 10 сентября в Лондоне, в Кларенс-Хаус — официальной резиденции монарха. Их разговор за чашкой чая длился около часа и стал первым шагом к сближению после долгого периода отчуждения.

Первое сближение за долгое время

С момента последнего общения Гарри и Карла прошло 19 месяцев. За это время в СМИ постоянно обсуждались напряжённые отношения между принцем и королевской семьёй. Однако, как сообщает The Telegraph со ссылкой на источник во дворце, встреча оказалась достаточно тёплой, хоть и носила скорее ознакомительный характер.

Семейные перемены и разрыв с дворцом

Напомним, что принц Гарри и его супруга, актриса Меган Маркл, в начале 2020 года заявили о сложном решении — они отказались от официальных королевских обязанностей и переехали в США. Этот шаг вызвал бурные дискуссии как внутри страны, так и за её пределами. Многие воспринимали уход пары как "мегзит" — аналог "брексита" в королевской семье.

У супругов двое детей: сын Арчи, появившийся на свет в 2019 году, и дочь Лилибет, родившаяся два года спустя. Переезд за океан и напряжённые отношения с британскими родственниками значительно усложнили общение детей с дедушкой и другими членами семьи.

Попытка наладить мосты

За несколько недель до личной встречи Гарри сделал символический шаг навстречу. Герцог Сассекский предложил королевской семье обмениваться расписаниями официальных мероприятий. По его мнению, это помогло бы избежать лишних недопониманий и сделало бы возможными совместные выступления в будущем.

"Родственники побеседовали за чашкой чая", — сообщил источник из дворца The Telegraph.

В британских медиа этот жест расценили как готовность Гарри искать компромиссы, несмотря на разногласия.

Причины напряжённости

С момента ухода Гарри и Меган из дворца между супругами и остальными членами семьи накопилось множество обид и претензий. Интервью пары Опре Уинфри в 2021 году стало одним из поворотных моментов: супруги открыто говорили о трудностях, которые им пришлось пережить, находясь в составе королевской семьи. Эти заявления вызвали бурю обсуждений и породили новые слухи.

