принц гарри и меган маркл
© commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:05

Откровение Меган Маркл: одна странность Гарри, которая ломает стереотипы о принцах

Меган Маркл рассказала, что принц Гарри не любит лобстеров

Неожиданные признания порой звучат там, где их совсем не ждёшь. Так, во время съёмок второго сезона своего документального проекта Netflix "С любовью, Меган" герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась забавной деталью о своём супруге, принце Гарри. В ходе откровенной беседы с известным шеф-поваром Хосе Андресом она раскрыла одну из его кулинарных "странностей".

Кулинарный секрет принца Гарри

Меган с улыбкой заметила, что у Гарри есть предпочтение, которое удивит многих любителей морепродуктов.

"Знаете, кто не любит лобстеров? Мой муж", — призналась она.

Собеседник отреагировал шуткой, из-за которой герцогиня не смогла сдержать смех.

"И ты всё равно вышла за него замуж?" — ответил Андрес.

Для зрителей шоу эта деталь стала неожиданным штрихом к образу принца — ведь в семье, где ценят хорошую кухню, подобные вкусовые привычки выглядят особенно колоритно.

Немного о паре

История Меган и Гарри давно привлекает внимание общественности. Их свадьба, состоявшаяся в мае 2018 года, стала одним из самых обсуждаемых событий десятилетия. Однако уже 8 января 2020 года супруги объявили о решении отказаться от королевских обязанностей и покинуть Великобританию, перебравшись в США.

Сегодня герцог и герцогиня воспитывают двоих детей. В 2019 году у них родился сын Арчи, а в 2021-м — дочь Лилибет.

