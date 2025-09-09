Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Defensie is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:05

Удар в сердце монархии: почему новый фильм Гарри страшнее его мемуаров

Radar Online: фильм Гарри о Диане может вызвать новый скандал в королевской семье

Принц Гарри вновь оказался в центре громкого скандала, который может окончательно разрушить его связь с королевской семьей. Поводом стал документальный фильм о принцессе Диане, который он намерен представить к 30-й годовщине её гибели. По информации британских СМИ, картина будет посвящена не только памяти матери Гарри, но и анализу её неудачного брака с нынешним монархом Карлом III.

Что стоит за проектом

Источники утверждают, что в фильме особое внимание уделят роли Камиллы Паркер-Боулз в драматичном разводе Дианы и Чарльза. Инсайдеры отмечают: Гарри движет не только желание рассказать правду о матери, но и стремление показать подлинные причины трагедии в её личной жизни.

"Откровения, которые потрясут Карла до глубины души", — поделился источник.

По мнению экспертов, подобный шаг Гарри можно расценивать как своеобразную месть за обиды, накопившиеся годами. Его отношения с отцом и братом давно далеки от гармонии, и новый проект рискует окончательно похоронить надежды на примирение.

Опасность для семьи

Фильм, который готовится выйти на платформе Netflix, станет серьёзным испытанием для монаршей семьи. Особенное раздражение, как считают наблюдатели, вызовет тот факт, что Гарри готов вынести на всеобщее обсуждение подробности, которые королевские круги предпочитают не вспоминать.

"Это вызовет неприязнь Уильяма, оттолкнет Карла и опустошит Камиллу. Гарри точно знает, что делает", — добавил собеседник издания Radar Online.

Для Уильяма, который всегда защищал репутацию матери, публикация фильма может стать ударом: брат словно захватывает право на "главный голос" в теме памяти Дианы.

Почему Гарри идёт на конфликт

Британская пресса пишет, что принц уже не стремится к сближению с семьей и действует исходя из собственных убеждений. Он неоднократно говорил о том, что чувствует себя чужим во дворце и хочет жить своей жизнью. Однако многие наблюдатели считают, что новая работа вряд ли принесёт ему душевное спокойствие — слишком велик риск раскола, который невозможно будет исправить.

Ранее Гарри уже шокировал общественность автобиографией и откровенными интервью, где рассказывал о трудных отношениях с родственниками. Теперь же история приобретает новый виток: зрители станут свидетелями ещё более болезненных признаний, связанных с судьбой принцессы Дианы.

