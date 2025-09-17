Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Принц Гарри
Принц Гарри
© commons.wikimedia.org by DoD News Features is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:04

Принц без вечеринки: как Гарри остался без юбилея из-за Кейт Миддлтон

Mirror: принц Гарри перенёс юбилей в 2014 году из-за состояния Кейт Миддлтон

Королевская семья всегда была под пристальным вниманием, и любая их личная история становится достоянием общественности. В 2014 году внимание поклонников и прессы было приковано к принцу Гарри, которому исполнялось 30 лет. Однако долгожданный праздник не состоялся в запланированный день — младший сын принцессы Дианы принял решение отложить вечеринку. Причина была в состоянии здоровья Кейт Миддлтон, ожидавшей рождения принцессы Шарлотты.

Как всё произошло

В честь юбилея Гарри родственники готовили камерный семейный ужин. В списке гостей значились принцессы Беатрис и Евгения, Зара Тиндалл и близкие друзья семьи. Однако за несколько дней до торжества выяснилось, что Кейт страдает тяжелым токсикозом.

"Он не сомневался, что вечеринку нужно отложить, хотя 30-летие — важная веха", — сообщил источник изданию Mirror.

По словам знакомых семьи, сама Кейт принимала активное участие в подготовке, но болезнь сделала её присутствие невозможным. Гарри решил, что праздновать без неё будет неправильно.

Позднее Vanity Fair писал, что вечеринка всё же состоялась, но позже. Кейт и Гарри в то время поддерживали тёплые отношения: герцог Сассекский называл её сестрой, которой у него никогда не было.

А что если…

А что если бы Гарри всё же отпраздновал день рождения без Кейт? Вероятно, это выглядело бы нелепо и вызвало критику. Перенос торжества подчеркнул его уважение к невестке и заботу о семье. Именно такие жесты формируют доверие внутри королевской династии.

FAQ

Почему Гарри отменил свой юбилей в 2014 году?
Причина — болезнь Кейт Миддлтон, страдавшей от тяжелого токсикоза.

Состоялся ли праздник позже?
Да, по данным Vanity Fair, вечеринку провели позднее, когда Кейт почувствовала себя лучше.

Как Гарри относился к Кейт?
Он называл её сестрой, которой у него никогда не было, и ценил её как близкого человека.

Мифы и правда

  • Миф: Гарри никогда не отменял важных событий ради других.
    Правда: случай с юбилеем доказывает обратное.

  • Миф: члены королевской семьи живут только по протоколу.
    Правда: личные обстоятельства нередко влияют на их решения.

  • Миф: перенос праздника всегда воспринимается негативно.
    Правда: иногда это только укрепляет отношения и уважение.

3 интересных факта

  1. В 2014 году Гарри активно занимался благотворительными проектами и считал юбилей второстепенным событием.

  2. В тот же год Кейт и Уильям уже воспитывали принца Джорджа, которому был всего год.

  3. Перенос праздника стал редким случаем, когда личные обстоятельства поставили выше королевского этикета.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Певица Бьянка: моё сердце занято собой, но мужчина мне нужен сегодня в 8:55

Идеальный мужчина для Бьянки: что нужно, чтобы покорить звезду

Бьянка раскрыла детали своей личной жизни, поделилась мыслями о любви, замужестве и мужчине своей мечты.

Читать полностью » Филипп Киркоров объяснил, почему песни Кадышевой и Булановой популярны среди молодежи сегодня в 7:53

Филипп Киркоров о новом тренде среди молодежи: почему старые хиты снова в моде

Филипп Киркоров рассказал, почему музыка Кадышевой и Булановой снова завоевала популярность у молодежи, став откровением для нового поколения.

Читать полностью » Джастин Бибер поделился своими философскими взглядами на жизнь, отдых и экологии сегодня в 5:27

Жизнь не в борьбе за успех, а в наслаждении каждым моментом: в чём секрет философия Бибера

Певец Джастин Бибер делится своими принципами жизни, которые помогают ему находить гармонию и радость в каждом дне.

Читать полностью » сегодня в 4:21

Мэрайя Кэри откровенно о жизни с детьми: что она делает, чтобы сохранить связь с близнецами

Мэрайя Кэри откровенно поделилась о своей жизни с детьми. Как удаётся совмещать яркую карьеру и материнство, и почему её близнецы не спешат идти по её стопам?

Читать полностью » Дениз Ричардс забрала 15 собак и свои вещи после развода с Аароном Файперсом сегодня в 3:13

15 собак в опасности! Как Дениз Ричардс вернула своих питомцев из ужасных условий

Дениз Ричардс борется за своих питомцев и имущество в процессе разводных тяжб с Аароном Файперсом, несмотря на многочисленные юридические препятствия.

Читать полностью » сегодня в 2:06

Японская анимация встречает русскую классику: как 'Чайка" Чехова преобразится

Новый анимационный проект от "Союзмультфильм" превратит классическую пьесу Чехова в японскую анимацию. Какие изменения ждут зрителей и произведение?

Читать полностью » Эсай Моралес исполнит главную роль в фильме сегодня в 1:53

Эсай Моралес в роли бывшего преступника: что скрывает фильм "Койот"

Эсай Моралес сыграет главную роль в драме "Койот", рассказывающей о контрабандисте, который пытается помочь женщине и её дочери выжить в опасных пограничных землях.

Читать полностью » YouTube выплатил авторам более 100 млрд долларов за четыре года сегодня в 0:30

Шокирующая правда о YouTube: сколько денег он принёс авторам контента за 4 года

YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов. Что стоит за этой цифрой и как блогерам увеличить доход?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Nissan Magnite получил 10-летнюю гарантию на всю линейку автомобилей и адаптацию под топливо E20
Питомцы

Правила размещения аквариума по фэншуй: зоны влияния и оптимальные формы
Садоводство

Ботва томатов помогает в борьбе с тлёй и колорадским жуком — мнение специалистов
Спорт и фитнес

Кардиотренировки повышают выносливость и снижают риск смерти на 9% — исследование
Питомцы

Подкармливание собак со стола формирует устойчивую привычку к воровству, предупредили кинологи
Туризм

Аббатство Тинтерн в Уэльсе частично закрыто для посетителей из-за реставрации
Наука

Биобетон накапливает энергию благодаря бактериям
Красота и здоровье

Vogue назвал культовые женские ароматы 2025 года: Chanel, Gucci и Frédéric Malle
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet