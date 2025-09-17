Принц без вечеринки: как Гарри остался без юбилея из-за Кейт Миддлтон

Королевская семья всегда была под пристальным вниманием, и любая их личная история становится достоянием общественности. В 2014 году внимание поклонников и прессы было приковано к принцу Гарри, которому исполнялось 30 лет. Однако долгожданный праздник не состоялся в запланированный день — младший сын принцессы Дианы принял решение отложить вечеринку. Причина была в состоянии здоровья Кейт Миддлтон, ожидавшей рождения принцессы Шарлотты.

Как всё произошло

В честь юбилея Гарри родственники готовили камерный семейный ужин. В списке гостей значились принцессы Беатрис и Евгения, Зара Тиндалл и близкие друзья семьи. Однако за несколько дней до торжества выяснилось, что Кейт страдает тяжелым токсикозом.

"Он не сомневался, что вечеринку нужно отложить, хотя 30-летие — важная веха", — сообщил источник изданию Mirror.

По словам знакомых семьи, сама Кейт принимала активное участие в подготовке, но болезнь сделала её присутствие невозможным. Гарри решил, что праздновать без неё будет неправильно.

Позднее Vanity Fair писал, что вечеринка всё же состоялась, но позже. Кейт и Гарри в то время поддерживали тёплые отношения: герцог Сассекский называл её сестрой, которой у него никогда не было.

А что если…

А что если бы Гарри всё же отпраздновал день рождения без Кейт? Вероятно, это выглядело бы нелепо и вызвало критику. Перенос торжества подчеркнул его уважение к невестке и заботу о семье. Именно такие жесты формируют доверие внутри королевской династии.

FAQ

Почему Гарри отменил свой юбилей в 2014 году?

Причина — болезнь Кейт Миддлтон, страдавшей от тяжелого токсикоза.

Состоялся ли праздник позже?

Да, по данным Vanity Fair, вечеринку провели позднее, когда Кейт почувствовала себя лучше.

Как Гарри относился к Кейт?

Он называл её сестрой, которой у него никогда не было, и ценил её как близкого человека.

Мифы и правда

Миф: Гарри никогда не отменял важных событий ради других.

Правда: случай с юбилеем доказывает обратное.

Миф: члены королевской семьи живут только по протоколу.

Правда: личные обстоятельства нередко влияют на их решения.

Миф: перенос праздника всегда воспринимается негативно.

Правда: иногда это только укрепляет отношения и уважение.

