Принц Джордж стоит на пороге судьбоносного выбора: какую школу назовут "колыбелью королей"

Принцу Джорджу предстоит важный этап, который может изменить привычный уклад его жизни. В ближайшем будущем старший сын Уильяма и Кэтрин столкнётся с решением, которое определит его образовательный путь. Семья готовится к большим переменам, и они затрагивают не только школу, но и сам образ жизни юного наследника.

Выбор новой школы

Сейчас главной темой для обсуждения в британских СМИ стало возможное поступление Джорджа в знаменитый Итонский колледж. Эта престижная школа для мальчиков воспитала не одно поколение представителей аристократии. Здесь учились его отец, принц Уэльский, и дядя, принц Гарри. Именно с Итона во многом начинается взросление будущих лидеров страны, поэтому выбор кажется логичным.

Однако этот шаг будет означать, что Джордж больше не сможет учиться вместе со своей сестрой Шарлоттой, а также со своим младшим братом Луи. Разлука с ними станет серьёзным изменением, ведь дети привыкли проводить вместе почти всё время.

Альтернатива: Marlborough College

Существует и другой вариант — совместная школа Marlborough College, где училась принцесса Уэльская. Там обучение совместное, что позволило бы сохранить привычную атмосферу для Джорджа и его братьев и сестры. Но вероятность такого решения, по мнению британских журналистов, уменьшается с каждым годом.

Поддержка семьи

Бывший корреспондент BBC Дженни Бонд отмечает, что для Джорджа предстоящие перемены будут не просто формальностью.

"Джордж быстро превращается в юного мужчину, и этот последний год с его братьями и сестрой станет важной вехой в его жизни", — сказала бывший корреспондент BBC Дженни Бонд.

Она добавила, что ему придётся привыкнуть к новой среде, но есть вероятность, что некоторые друзья перейдут в Итон вместе с ним, что облегчит адаптацию.

Родители и школьная жизнь

Уильям и Кэтрин всегда старались быть максимально вовлечёнными в жизнь детей. Они лично отвозят Джорджа и Шарлотту в школу, присутствуют на родительских встречах и стараются, чтобы образование воспринималось детьми не как обязанность, а как часть гармоничного развития.

"Чаще всего его отвозят и забирают мама или папа, и они полностью вовлечены во все аспекты его образования", — отметила Дженни Бонд.

Такое участие помогает Джорджу чувствовать себя уверенно, даже когда речь идёт о переменах.

Переезд и новая обстановка

Помимо вопросов учёбы, в семье Кембриджей обсуждают и переезд в Forest Lodge. Это место позволит им жить более уединённо, вдали от постоянного внимания туристов, которое сопровождает жизнь в Букингемском дворце или Виндзорском замке.

Принц Уильям стремится создать для детей максимально нормальные условия, несмотря на их статус. Он понимает, что публичность и внимание к каждому шагу будут сопровождать Джорджа, Шарлотту и Луи всегда, но считает важным подарить им ощущение детства.

"Ничто не может быть полностью 'нормальным', когда ты рождаешься в королевской семье", — сказала Дженни Бонд.

По её словам, родители стараются дать детям всё необходимое для счастья, а крепкая семья становится для них лучшей защитой от давления со стороны общества.