Как Кейт и Уильям скрывают от сына будущее короля — что стоит за этим решением

Кейт Миддлтон и принц Уильям, будучи родителями старшего сына, принца Джорджа, приняли решение отложить момент, когда они расскажут ему о его будущей роли короля. Это решение не было случайным — оно было продиктовано заботой о том, чтобы дать своему первенцу шанс на обычное детство, вдали от давления, которое неизбежно сопутствует королевской семье. Принц Джордж, как и его отец, однажды должен стать королем Великобритании, но до определенного момента родители старались не акцентировать внимание на его судьбе, чтобы он мог в полной мере наслаждаться временем, когда он просто мальчик.

Принц Джордж и его "нормальное детство"

С самого рождения принц Джордж находился под пристальным вниманием общественности, и уже с раннего возраста ему предсказывалась важная роль. Однако, по словам королевского историка Роберта Лейси, его родители намеренно не рассказывали ему о его будущем королевском статусе до тех пор, пока он не стал достаточно взрослым, чтобы понять это. Джордж узнал об этом лишь примерно в возрасте семи лет, около 2020-2021 годов, когда он уже мог воспринимать информацию и осознавать, что однажды ему предстоит стать королем.

Это решение, на первый взгляд, может показаться странным с учетом того, что в королевских семьях принцы и принцессы часто с самого детства знают о своих обязанностях. Однако для Кейт и Уильяма было важно, чтобы Джордж жил в первую очередь как обычный ребенок, а не как будущий король, с его обязанностями и лишениями.

"Особая забота и вдумчивость"

Такое внимание к вопросу детства принца Джорджа не случайно. Уильям, будучи также наследником престола, очень хорошо помнит, как тяжело ему было воспринимать свою судьбу с самого детства. Он не хотел, чтобы его дети испытывали те же переживания. Отец будущего короля осознает важность того, чтобы дети росли в среде, где они могут быть свободными и счастливыми, а не под постоянным давлением.

"Для него главное, чтобы дети воспринимали жизнь не со страхом, а с радостью", — отметил Роберт Хардман

По словам источников, близких к королевской семье, даже несмотря на осознание своей важной роли в будущем, принц Джордж на данный момент ведет себя как обычный 12-летний мальчик.

Уроки из прошлого

Родители принца Джорджа решили не торопить момент, когда он должен узнать о своем будущем. Уильям сам был вынужден сталкиваться с этим знанием с самого раннего возраста. Будучи ребенком, он также столкнулся с осознанием того, что когда-то ему предстоит стать королем. Это давило на него, и, по словам биографов, он осознавал свою роль с огромным чувством ответственности. Однако теперь, как отец, Уильям решает иначе.

"Всё имеет своё время", — говорил он в интервью 2016 года, выражая мнение, что гораздо важнее создать для Джорджа и его братьев и сестры атмосферу, в которой они будут чувствовать себя любимыми и защищенными, чем сразу же фокусировать их внимание на долгосрочной ответственности.

Уильям и Кейт стараются передать детям уроки жизни, не перегружая их осознанием собственного положения в королевской семье.

Принц Джордж и судьба

Сам Уильям, по словам экспертов, старается избегать фразы "долг", когда говорит о будущем своих детей. Важнее для него понятие "судьбы", которое не накладывает жестких ограничений, а, наоборот, предлагает выбор. Он хочет, чтобы его дети воспринимали свою роль как возможность, а не как бремя.