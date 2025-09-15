Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Королевская семья
Королевская семья
© commons.wikimedia.org by Number 10 is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:04

Как Кейт и Уильям скрывают от сына будущее короля — что стоит за этим решением

Кейт Миддлтон и принц Уильям отложили момент рассказа принцу Джорджу о его будущем королевском статусе

Кейт Миддлтон и принц Уильям, будучи родителями старшего сына, принца Джорджа, приняли решение отложить момент, когда они расскажут ему о его будущей роли короля. Это решение не было случайным — оно было продиктовано заботой о том, чтобы дать своему первенцу шанс на обычное детство, вдали от давления, которое неизбежно сопутствует королевской семье. Принц Джордж, как и его отец, однажды должен стать королем Великобритании, но до определенного момента родители старались не акцентировать внимание на его судьбе, чтобы он мог в полной мере наслаждаться временем, когда он просто мальчик.

Принц Джордж и его "нормальное детство"

С самого рождения принц Джордж находился под пристальным вниманием общественности, и уже с раннего возраста ему предсказывалась важная роль. Однако, по словам королевского историка Роберта Лейси, его родители намеренно не рассказывали ему о его будущем королевском статусе до тех пор, пока он не стал достаточно взрослым, чтобы понять это. Джордж узнал об этом лишь примерно в возрасте семи лет, около 2020-2021 годов, когда он уже мог воспринимать информацию и осознавать, что однажды ему предстоит стать королем.

Это решение, на первый взгляд, может показаться странным с учетом того, что в королевских семьях принцы и принцессы часто с самого детства знают о своих обязанностях. Однако для Кейт и Уильяма было важно, чтобы Джордж жил в первую очередь как обычный ребенок, а не как будущий король, с его обязанностями и лишениями.

"Особая забота и вдумчивость"

Такое внимание к вопросу детства принца Джорджа не случайно. Уильям, будучи также наследником престола, очень хорошо помнит, как тяжело ему было воспринимать свою судьбу с самого детства. Он не хотел, чтобы его дети испытывали те же переживания. Отец будущего короля осознает важность того, чтобы дети росли в среде, где они могут быть свободными и счастливыми, а не под постоянным давлением.

"Для него главное, чтобы дети воспринимали жизнь не со страхом, а с радостью", — отметил Роберт Хардман

По словам источников, близких к королевской семье, даже несмотря на осознание своей важной роли в будущем, принц Джордж на данный момент ведет себя как обычный 12-летний мальчик.

Уроки из прошлого

Родители принца Джорджа решили не торопить момент, когда он должен узнать о своем будущем. Уильям сам был вынужден сталкиваться с этим знанием с самого раннего возраста. Будучи ребенком, он также столкнулся с осознанием того, что когда-то ему предстоит стать королем. Это давило на него, и, по словам биографов, он осознавал свою роль с огромным чувством ответственности. Однако теперь, как отец, Уильям решает иначе.

"Всё имеет своё время", — говорил он в интервью 2016 года, выражая мнение, что гораздо важнее создать для Джорджа и его братьев и сестры атмосферу, в которой они будут чувствовать себя любимыми и защищенными, чем сразу же фокусировать их внимание на долгосрочной ответственности.

Уильям и Кейт стараются передать детям уроки жизни, не перегружая их осознанием собственного положения в королевской семье.

Принц Джордж и судьба

Сам Уильям, по словам экспертов, старается избегать фразы "долг", когда говорит о будущем своих детей. Важнее для него понятие "судьбы", которое не накладывает жестких ограничений, а, наоборот, предлагает выбор. Он хочет, чтобы его дети воспринимали свою роль как возможность, а не как бремя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Историк Викерс о возвращении Гарри в Великобританию: королевская семья больше не доверяет ему 13.09.2025 в 22:41

Неожиданная цена примирения: что Гарри должен сделать, чтобы вернуть доверие королевской семьи

Королевская семья не доверяет принцу Гарри после его мемуаров, что вызывает напряжение в отношениях с Карлом III и принцем Уильямом.

Читать полностью » Актёр Джастин Бальдони обвинён в токсичном поведении на съёмочной площадке 13.09.2025 в 21:59

Новые обвинения в адрес Джастина Бальдони: что скрывают детали его токсичного поведения на съёмках

Джастин Бальдони снова попал в скандал: актеру предъявлены новые обвинения в домогательствах на съемочной площадке фильма. Что будет дальше?

Читать полностью » Дима Билан рассказал о своём подходе к общению и предотвращению конфликтов 13.09.2025 в 20:51

Дима Билан рассказал, как он зеркалит поведение людей — и вот что из этого выходит

Дима Билан рассказал, как важно зеркалить поведение окружающих и не начинать конфликты, что помогает ему поддерживать гармоничные отношения с людьми.

Читать полностью » Анатолий Цой рассказал о пожаре в своём загородном доме и стоимости ремонта 13.09.2025 в 19:47

Когда не сработала сигнализация: как Анатолий Цой пережил пожар и сколько стоило восстановление

Анатолий Цой поделился, сколько ему обошелся ремонт загородного дома после пожара, а также как он справился с последствиями этого несчастного случая.

Читать полностью » Анна Седокова заподозрена в манипуляции бывшим мужем Янисом Тиммой с помощью гипноза 13.09.2025 в 18:58

Гипноз или любовь? Как Анна Седокова изменила Яниса Тимму

Анну Седокову заподозрили в манипуляциях с бывшим мужем с помощью гипноза. Близкие спортсмена заметили странные изменения в его поведении, что привело к новому скандалу.

Читать полностью » The Hollywood Reporter: Тейлор Свифт поучаствует в судебном споре между Бальдони и Лайвли 13.09.2025 в 16:15

Суд на сотни миллионов: Тейлор Свифт стала фигурой в чужой финансовой войне

Судебное разбирательство вокруг фильма "Все закончится на нас" обострилось: в спор Бальдони и Лайвли неожиданно втянули имя Тейлор Свифт.

Читать полностью » Amazon MGM Studios приостановила съёмки второго сезона 13.09.2025 в 15:03

Второй сезон "Мистера и миссис Смит" завис: миллионы долларов и судьба проекта под вопросом

Второй сезон "Мистера и миссис Смит" столкнулся с неожиданной паузой. Съёмки перенесли, актёры сменились, а судьба проекта зависит от нескольких факторов.

Читать полностью » Киану Ривз и Алекс Уинтер сыграли в новой бродвейской постановке 13.09.2025 в 14:03

Возвращение, которого никто не ждал: Ривз и Уинтер снова вместе, но уже в театре

Киану Ривз впервые вышел на бродвейскую сцену в пьесе Беккета. Что ждёт зрителей в новой версии легендарной постановки и почему это стало событием?

Читать полностью »

Новости
Еда

Куриные ножки с гречкой получаются нежными при запекании в духовке
Еда

Кулинары готовят салат Мимоза со шпротами с использованием картофеля и яиц
Наука

Археологи нашли доказательства сезонной охоты неандертальцев в труднодоступных горах
Садоводство

Срезать куст или собирать плоды: что выгоднее при угрозе заморозков
Красота и здоровье

Как правильно заморозить овощи и ягоды на зиму: советы эксперта Союза садоводов России
Туризм

Эксперты объясняют, как правильно собрать чемодан для путешествия
Питомцы

Учёные: цитрусовые, лук и кофе вызывают у кошек отвращение и могут быть токсичны
Технологии

SpaceX создаст спутники нового поколения с использованием спектра EchoStar
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet