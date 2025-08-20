Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Заправка автомобиля
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:59

Топливный коллапс в Приморье: как летний поток стал причиной 5-часовых очередей на АЗС

Топливный кризис в Приморском крае: цены достигли 77 рублей из-за наплыва туристов

С начала летнего туристического сезона в Приморском крае зафиксирован резкий рост цен на бензин, а также дефицит топлива на ряде автозаправочных станций, что вызывает беспокойство. Ситуация требует внимания.

Особенно острая ситуация наблюдается в южных районах региона, куда устремляются потоки туристов — Находку, Ливадию и Триозерье, что делает ситуацию более сложной. Это важный момент.

Одним из ценовых лидеров стала АЗС в городе Фокино — важный транзитный пункт для туристов, следующих к побережью, что делает цены выше. Это важный фактор.

Именно здесь, по данным на 20 августа, зафиксированы рекордные цены: АИ-92 — 71,97 рубля, АИ-95 — 74,97 рубля, АИ-98 — 75,77 рубля, ДТ — 75,77 рубля, что создает проблемы для водителей. Это высокие цены.

Для сравнения, во Владивостоке и Находке топливо стоит заметно дешевле: АИ-92 — 61,27 рубля, АИ-95 — 65,16 рубля, АИ-98 — 77,17 рубля, ДТ — 75,89 рубля, что показывает разницу. Это позволяет сравнить цены.

Причины: логистика и повышенный спрос

Такой разброс в ценах обусловлен как логистическими сложностями, так и повышенным спросом, который традиционно приходится на летние месяцы, что создает ситуацию. Это важный момент.

Основной поток автомобилистов направляется на популярные АЗС с проверенным качеством топлива, что приводит к длинным очередям, заторам и периодическим сбоям в снабжении. Это создает неудобства.

"Буквально вчера простоял на АЗС в Фокино полтора часа в очереди, но передо мной закрыли колонку — бензин закончился. Пришлось ехать в Большой Камень, а это 20 км от города. Такая проблема для нашего города актуальна каждый год. Особенно проблематично попасть за заправку с пятницы по воскресенье, когда идет большой поток туристов", — рассказал местный житель, описывая ситуацию.

Острейшая ситуация сложилась в Спасске-Дальнем и Спасском районе, где наблюдается сильный дефицит топлива, что является проблемой. Это является серьезным.

Местные жители: обеспокоенность ситуацией

Местные жители бьют тревогу: несмотря на наличие 11 автозаправочных станций, бензина катастрофически не хватает. Это очень серьезная проблема.

"Хотелось бы придать огласке ситуацию, происходящую в Спасске-Дальнем. Местные жители изо дня в день стоят по пять часов в очереди на заправку, и не всем удается заправиться. Очереди колоссальные, АЗС переполнены туристами, которые опустошают заправки за полдня, не оставляя бензин местному населению. Кто-то каждый день ездит на работу, кто-то — детей в садик везет. Цены растут каждый день. Туристы туристами, а что делать местным жителям? Пешком ходить?" — возмущается жительница города, описывая проблему.

Резкий приток туристов в Приморский край стал одной из ключевых причин сложившегося топливного кризиса, что является основным фактором. Это причина проблемы.

Спрос на горючее превышает обычные объемы, на АЗС выстраиваются длинные очереди, особенно вблизи популярных маршрутов и курортов, что создает трудности. Это является важным.

Проблемы с доставкой: заторы на дорогах

"Из-за возросшего трафика доставка топлива на АЗС усложнилась — бензовозы застревают в пробках в часы пик", — отмечают представители топливных компаний, что приводит к проблемам.

Некоторые частные заправки, не справляясь с объемами, либо временно закрываются, либо значительно поднимают цены, что является проблемой. Это делает ситуацию сложнее.

Эксперты также указывают на случаи продажи горючего сомнительного качества, чем активно пользуются недобросовестные предприниматели, что является важным фактором. Это создает дополнительные риски.

На этом фоне ключевая нагрузка легла на крупную сеть автозаправок, которая продолжает работать в штатном режиме, что является важным фактором. Это позволяет смягчить ситуацию.

По словам представителей компании, нефтебазы обеспечены горючим, поставки ведутся круглосуточно, а количество топливозаправщиков увеличено до 40 единиц, что помогает решить проблему. Это позволяет решить проблему.

Топливный кризис в Приморском крае вызван сочетанием факторов, включая повышенный спрос со стороны туристов и логистические проблемы. Для решения проблемы требуются комплексные меры.

Читайте также

В Якутии продолжают тушить четыре лесных пожара в труднодоступных районах 17.08.2025 в 17:08

Огненное кольцо: почему в Якутии не могут остановить распространение лесных пожаров

В Якутии продолжают бороться с четырьмя лесными пожарами, охватившими более 700 гектаров в четырёх районах республики. По данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), возгорания зафиксированы в Вилюйском, Кобяйском, Ленском и Олекминском районах. Все пожары находятся в авиационной зоне, наземной не подъехать.

Читать полностью » Chery, OMODA, Haval: максимальные скидки на кроссоверы и пикапы в России достигли 13,8% 17.08.2025 в 14:42

Август дарит шанс: шесть автобрендов скрывают секретные скидки на авто — узнайте, какие модели потеряли до 390 тысяч рублей

Шесть автобрендов, включая Chery и OMODА, объявили о снижении цен на свои модели в августе. Максимальные скидки достигли 390 тысяч рублей, что делает автомобили более доступными для покупателей.

Читать полностью » Катер с пассажирами загорелся в бухте Владивостока 17.08.2025 в 13:05

Черный дым над бухтой: пассажирам пришлось прыгать за борт горящего катера

В акватории Владивостока произошло чрезвычайное происшествие — в бухте Миноносок Хасанского района вспыхнул пожар на катере с людьми на борту. По предварительным данным, некоторым пассажирам пришлось спасаться, прыгая в воду. Точные причины возгорания пока не установлены. Обстоятельства инцидента выясняет Приморская транспортная прокуратура.

Читать полностью » Строители вручную подняли 300 метров материалов: детали открытия мемориала на Курилах 17.08.2025 в 12:42

От Путина до Лимаренко: кто стоит за мемориалом, переживающим ураганы?

18 августа на острове Шумшу открывается мемориал Курильской десантной операции 1945 года с Вечным огнём, выдерживающим ураганные ветра. Уникальная стройка по инициативе Путина и Лимаренко – символ подвига советских воинов.

Читать полностью » Критический уровень воды в Амуре к концу августа: рекомендации МЧС для жителей Хабаровска 17.08.2025 в 10:42

Вода против города: кто победит в схватке за Хабаровск — шокирующие прогнозы на конец августа

Уровень Амура у Хабаровска достиг 329 см и продолжает расти. МЧС прогнозирует критическую отметку 380 см к концу августа, предупреждая жителей островных районов о рисках подтопления. Рекомендации по эвакуации и защите имущества.

Читать полностью » Погода в Приморье: эксперты предупреждают о быстрой смене циклонов 17.08.2025 в 8:42

Приморье в объятиях погодных качелей: неделя сюрпризов от небесной канцелярии

В Приморье ожидается быстрая смена циклонов и антициклонов, предупреждает Борис Кубай. Жителям следует готовиться к дождям и резким переменам погоды в течение недели.

Читать полностью » Охотоморский циклон принесёт на Камчатку сильные дожди с 17 по 19 августа 17.08.2025 в 6:58

Камчатка готовится к удару стихии: сильные дожди продлятся три дня

Жителей Камчатки ждет испытание непогодой — с 17 по 19 августа 2025 года полуостров окажется во власти мощного Охотоморского циклона. По прогнозам метеорологов, региону предстоит пережить три дня интенсивных осадков, которые могут создать серьезные проблемы. Синоптики Камчатского гидрометцентра предупреждают о поэтапном развитии непогоды.

Читать полностью » 350 млрд рублей риска: как новый закон о такси повлияет на российский автопром с 2026 года 17.08.2025 в 6:42

Российский автопром на грани: как одна простая инициатива спасёт 350 млрд рублей бюджета

НАС предложил разрешить таксопаркам использовать авто из списка Минпромторга для госслужащих. Это спасёт бюджет от потерь в 350 млрд рублей и поддержит локальное производство к 2026 году.

Читать полностью »

