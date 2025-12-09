Приморский прорыв в ледяной воде: юниоры собрали полный комплект наград и удивили фаворитов турнира

Молодёжный состав сборной Приморья уверенно заявил о себе на первом этапе Кубка России по зимнему плаванию сезона 2025-2026 годов, завоевав 23 медали в Тюмени. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Для команды, впервые выступавшей на состязании такого уровня, турнир стал серьёзной проверкой и одновременно точкой роста.

Дебют, который стал заявкой

Первый этап Кубка России в Тюмени в этом году открыл новый сезон и собрал сильнейших пловцов из регионов, традиционно доминирующих в зимнем плавании. Молодёжный состав Приморья был сформирован как стратегическое решение, позволяющее проверить спортсменов в условиях жёсткой конкуренции.

"Мы приняли стратегическое решение отправить на соревнования молодёжный состав, чтобы опробовать его в условиях серьёзной конкуренции", — рассказал президент Федерации зимнего плавания Приморского края "Косатка ДВ" Олег Докучаев.

Спортсменам предстояло соперничать с опытными командами Мурманской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Однако с первых дистанций стало ясно, что приморцы готовы бороться за призовые места.

Индивидуальные достижения и яркие выступления

Состав приморской команды включал Дмитрия Рубцова, Романа Самодурова, Егора Рубцова, Богдана Якимовича, Игоря Пиянзина, Матвея Дудника и Алену Савунову. Каждый из спортсменов внёс свой результат в общий успех сборной.

Богдан Якимович стал одним из самых заметных участников: он выиграл 200 метров вольным стилем и трижды поднимался на вторую ступень пьедестала на дистанциях 25, 50 и 100 метров. Уверенно выступал Игорь Пиянзин, завоевавший серебро на 100-метровке брассом, а Егор Рубцов пополнил копилку команды ещё одной серебряной наградой на 25-метровке тем же стилем.

Роман Самодуров трижды завершал дистанции с третьим результатом — в баттерфляе и вольном стиле. Единственная представительница женской части сборной, Алена Савунова, стала бронзовым призёром на дистанции 100 метров брассом.

Сила команды: эстафеты и общая подготовка

Приморская команда проявила себя не только в личных выступлениях, но и в эстафетах. Спортсмены выиграли смешанную и комбинированную эстафеты 4x25 метров, добавив к этому два серебра в эстафетах вольным стилем и брассом. Такой результат отражает высокий уровень слаженности и подготовки молодёжного состава.

Среди спортсменов-любителей абсолютным лидером стал Дмитрий Рубцов. Он завоевал девять золотых медалей, победив во всех видах программы и подтвердив стабильность результатов.

"Ребята показали стойкость и умение бороться до конца… Первый этап Кубка России стал для них серьёзным испытанием и одновременно важным шагом вперед", — отметил руководитель федерации Олег Докучаев.

Следующие старты и традиции приморского закаливания

Основная часть сборной готовится к международным соревнованиям в рамках акции "Закаленная Россия — Сильная страна" (6+), которые пройдут во Владивостоке 20 декабря. Далее спортсмены отправятся на серию стартов в Китае — в Фушуне, Дуннине, Даляне и Муданьцзяне на озере Цзиньбоху. Затем приморская команда выступит на третьем и четвертом этапах Кубка России (6+) в Хабаровске и Уфе.

В региональном Минспорте подчёркивают, что традиции зимнего плавания в Приморье сформировались давно: первый клуб "Моржи" был открыт фронтовиками Владивостока ещё в 1946 году. Сегодня закаливание и зимнее плавание объединяют более трёх тысяч человек, а в 2021 году дисциплина получила статус официального вида спорта в России.

Развитие этого направления подтверждается и крупными турнирами. В апреле 2025 года во Владивостоке на базе бассейна "Моби" прошёл финальный этап Кубка России (6+), фестиваль "Русский открытый Кубок Тихого океана" (6+) и Кубок ВМФ (6+), собрав более двухсот сильнейших спортсменов из 34 регионов страны.