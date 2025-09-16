Русские Мальдивы на карте: бухты Приморья поражают бирюзовым морем и белым песком

На туристической карте России все еще есть места, которые способны удивить даже тех, кто побывал во многих странах. Одно из таких направлений расположено на Дальнем Востоке — в Приморском крае. Этот курорт сочетает в себе красоту нетронутой природы, доступность и уникальную атмосферу, не уступая известным зарубежным локациям.

Природа, сопоставимая с зарубежными курортами

По словам путешественницы и автора блога Елена ("Лайк Трэвел Путешествия"), отдых в Приморье стал для неё открытием.

"Добраться туда действительно непросто. Но ведь и в Сочи, и в Крым лететь тоже не так быстро, а стоимость билетов и жилья в сезон уже давно превысила разумные пределы. Тем удивительнее, что в этом регионе почти не бывает аншлагов, хотя природа ничуть не уступает иностранным курортам", — рассказала блогер Елена.

По её признанию, она даже не представляла, что столь живописные виды можно встретить в России. Сравнения напрашивались сами собой: бухты Приморья напомнили ей Турцию и Таиланд.

Море и климат

Главное достоинство края — мягкий климат. Лето здесь солнечное и тёплое, но изнуряющая жара смягчается близостью моря. Купальный сезон длится до середины сентября.

Береговая линия богата бухтами с белым песком, зелёными склонами и кристально чистой водой. Именно такая гармония делает местные пляжи привлекательными для тех, кто ищет спокойный отдых.

Ежовая бухта и другие жемчужины

Особого внимания заслуживает Ежовая бухта. В её прозрачных водах можно наблюдать морских ежей в естественной среде обитания. В ясные дни море здесь переливается тропическими оттенками.

Приморье радует разнообразием пляжей: есть как песчаные с удобным заходом в воду, так и дикие галечные — излюбленные места серферов и поклонников палаточного отдыха.

Примечательно, что многие пляжи доступны бесплатно, без привычных для курортов шлагбаумов и платных зон.

Размещение и гастрономия

Для комфортного отдыха путешественникам доступны современные глэмпинги и отели с видом на море. Тем, кто ищет максимального уединения, подойдут кемпинги и палаточные лагеря на диких пляжах.

Гастрономическая составляющая отдыха в Приморье также впечатляет. Туристы могут попробовать свежие устрицы, мидии, морских ежей и кальмаров по ценам, несопоставимым с московскими или петербургскими ресторанами. Для местных жителей это привычные продукты, а для приезжих — настоящее лакомство.

Альтернатива зарубежным направлениям

Многие путешественники отмечают, что Приморский край способен составить конкуренцию Мальдивам или другим модным направлениям. Главное преимущество — отсутствие многочасовых перелётов и визовых формальностей. Всё это делает регион всё более популярным среди тех, кто ищет тишину, первозданную природу и аутентичность.

Три интересных факта