Русские Мальдивы на карте: бухты Приморья поражают бирюзовым морем и белым песком
На туристической карте России все еще есть места, которые способны удивить даже тех, кто побывал во многих странах. Одно из таких направлений расположено на Дальнем Востоке — в Приморском крае. Этот курорт сочетает в себе красоту нетронутой природы, доступность и уникальную атмосферу, не уступая известным зарубежным локациям.
Природа, сопоставимая с зарубежными курортами
По словам путешественницы и автора блога Елена ("Лайк Трэвел Путешествия"), отдых в Приморье стал для неё открытием.
"Добраться туда действительно непросто. Но ведь и в Сочи, и в Крым лететь тоже не так быстро, а стоимость билетов и жилья в сезон уже давно превысила разумные пределы. Тем удивительнее, что в этом регионе почти не бывает аншлагов, хотя природа ничуть не уступает иностранным курортам", — рассказала блогер Елена.
По её признанию, она даже не представляла, что столь живописные виды можно встретить в России. Сравнения напрашивались сами собой: бухты Приморья напомнили ей Турцию и Таиланд.
Море и климат
Главное достоинство края — мягкий климат. Лето здесь солнечное и тёплое, но изнуряющая жара смягчается близостью моря. Купальный сезон длится до середины сентября.
Береговая линия богата бухтами с белым песком, зелёными склонами и кристально чистой водой. Именно такая гармония делает местные пляжи привлекательными для тех, кто ищет спокойный отдых.
Ежовая бухта и другие жемчужины
Особого внимания заслуживает Ежовая бухта. В её прозрачных водах можно наблюдать морских ежей в естественной среде обитания. В ясные дни море здесь переливается тропическими оттенками.
Приморье радует разнообразием пляжей: есть как песчаные с удобным заходом в воду, так и дикие галечные — излюбленные места серферов и поклонников палаточного отдыха.
Примечательно, что многие пляжи доступны бесплатно, без привычных для курортов шлагбаумов и платных зон.
Размещение и гастрономия
Для комфортного отдыха путешественникам доступны современные глэмпинги и отели с видом на море. Тем, кто ищет максимального уединения, подойдут кемпинги и палаточные лагеря на диких пляжах.
Гастрономическая составляющая отдыха в Приморье также впечатляет. Туристы могут попробовать свежие устрицы, мидии, морских ежей и кальмаров по ценам, несопоставимым с московскими или петербургскими ресторанами. Для местных жителей это привычные продукты, а для приезжих — настоящее лакомство.
Альтернатива зарубежным направлениям
Многие путешественники отмечают, что Приморский край способен составить конкуренцию Мальдивам или другим модным направлениям. Главное преимущество — отсутствие многочасовых перелётов и визовых формальностей. Всё это делает регион всё более популярным среди тех, кто ищет тишину, первозданную природу и аутентичность.
Три интересных факта
- На территории Приморского края расположено более 900 морских бухт, каждая из которых обладает уникальными природными особенностями.
- В регионе встречаются редкие виды морских обитателей, включая дальневосточного трепанга, который считается деликатесом во многих странах Азии.
- Приморье входит в тройку российских регионов по числу солнечных дней в году, что делает его привлекательным для пляжного отдыха.
