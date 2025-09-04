Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Калининская АЭС фасад новый Росатом
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:32

Гигантский энергетический скачок: что скрывают планы Росатома на Дальнем Востоке

Росатом начал подготовку к строительству Приморской АЭС мощностью 2000 МВт

В ближайшие годы Дальний Восток может получить один из самых масштабных энергетических проектов современной России. Госкорпорация "Росатом" объявила о старте подготовки к строительству Приморской атомной электростанции, которая должна существенно укрепить энергобаланс региона.

Новый проект для Дальнего Востока

Речь идёт о строительстве двух энергоблоков суммарной мощностью 2000 МВт. Они станут важнейшим элементом инфраструктуры, обеспечивая стабильное энергоснабжение для промышленности и жилого сектора Приморья, где спрос на электроэнергию ежегодно растёт.

Глава госкорпорации Алексей Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума отметил, что подготовительный этап уже близок к завершению.

"Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году", — заявил он.

Сроки реализации

Согласно плану, к концу 2025 года будет создан филиал концерна "Росэнергоатом" в Приморье, который станет оператором будущей станции. Строительство первой очереди намечено на 2027 год.

Запуск двух энергоблоков мощностью по 1000 МВт каждый ожидается в 2033 и 2035 годах. Такой график соответствует мировым стандартам атомного строительства, где от закладки площадки до ввода в эксплуатацию проходит около 10 лет.

Зачем нужна Приморская АЭС

Создание новой станции направлено на укрепление энергетической безопасности Дальнего Востока. В последние годы регион переживает активное развитие: растёт промышленность, увеличивается население, реализуются крупные проекты в области добычи полезных ископаемых и логистики.

Существующих мощностей становится недостаточно, а зависимость от угольных и газовых электростанций создаёт дополнительные экологические риски. В этой связи переход на атомную энергетику рассматривается как стратегически важное решение.

Поддержка промышленности и населения

По расчётам экспертов, Приморская АЭС позволит не только удовлетворить внутренний спрос на электроэнергию, но и снизить тарифную нагрузку. Новая генерация обеспечит более устойчивую работу промышленных предприятий и создаст условия для развития новых производств.

Для населения строительство АЭС также принесёт социальные выгоды: будут созданы рабочие места, в регион поступят инвестиции, появятся новые возможности для развития социальной инфраструктуры.

Вопросы безопасности и восприятия

Ключевым этапом подготовки станет работа с местными жителями и экспертами. Важно не только провести все обоснования безопасности, но и объяснить населению преимущества атомной энергетики.

В "Росатоме" подчёркивают: современные технологии позволяют строить станции с многоуровневой системой защиты. Это снижает риски чрезвычайных ситуаций и соответствует международным нормам.

Долгосрочная перспектива

Приморская АЭС станет частью масштабной программы по развитию атомной энергетики России. Сегодня в стране действуют более 30 энергоблоков, и планируется строительство новых станций, особенно в тех регионах, где ощущается дефицит электроэнергии.

Для Дальнего Востока проект имеет особое значение: он позволит укрепить энергетическую независимость, снизить зависимость от ископаемого топлива и создать основу для экологически устойчивого роста.

Три интересных факта

  1. Приморская АЭС станет первой атомной станцией на Дальнем Востоке России, рассчитанной на работу в промышленных масштабах.
  2. Современные реакторы поколения "3+", которые планируется использовать в проекте, имеют срок службы не менее 60 лет.
  3. По данным МАГАТЭ, атомная энергетика остаётся одним из самых низкоуглеродных источников энергии, сопоставимым по показателям с ветром и гидроэнергетикой.

