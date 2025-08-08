Андреевка — курорт мечты или музей 90-х под открытым небом?

Российская тревел-блогерша, автор блога "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен", поделилась откровенными впечатлениями о поездке в посёлок Андреевка на берегу бухты Троица в Японском море. Несмотря на статус главного курорта Приморского края, место вызвало у неё смешанные чувства.

Атмосфера прошлого

"Сам посёлок меня впечатлил. Показалось, что это телепорт в прошлое, примерно в 90-е или начало 2000-х", — пишет путешественница.

Она отметила, что в Андреевке есть всё необходимое для отдыха — магазины, летние кафе, рынок с морепродуктами, аттракционы. Но при этом в посёлке почти нет тротуаров, а дороги представляют собой песчаные полосы.

Море — только для знающих

Блогерша удивилась, что море здесь не видно сразу. Чтобы увидеть бухту, нужно либо поселиться на "правильной" базе, либо знать, как пройти между заборами.

Турбазы и хаотичная застройка

По её словам, в посёлке есть турбазы с душем, деревянными навесами, качелями и лежаками, но таких мест немного.