Река Арсеньевка возле села Анучино Приморье
Река Арсеньевка возле села Анучино Приморье
© commons.wikimedia.org by Andshel is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Андреевка — курорт мечты или музей 90-х под открытым небом?

Российская блогерша описала хаотичную застройку курорта Андреевка в Приморье

Российская тревел-блогерша, автор блога "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен", поделилась откровенными впечатлениями о поездке в посёлок Андреевка на берегу бухты Троица в Японском море. Несмотря на статус главного курорта Приморского края, место вызвало у неё смешанные чувства.

Атмосфера прошлого

"Сам посёлок меня впечатлил. Показалось, что это телепорт в прошлое, примерно в 90-е или начало 2000-х", — пишет путешественница.

Она отметила, что в Андреевке есть всё необходимое для отдыха — магазины, летние кафе, рынок с морепродуктами, аттракционы. Но при этом в посёлке почти нет тротуаров, а дороги представляют собой песчаные полосы.

Море — только для знающих
Блогерша удивилась, что море здесь не видно сразу. Чтобы увидеть бухту, нужно либо поселиться на "правильной" базе, либо знать, как пройти между заборами.

Турбазы и хаотичная застройка
По её словам, в посёлке есть турбазы с душем, деревянными навесами, качелями и лежаками, но таких мест немного.

"Формально всё есть, но выглядит хаотично и неаккуратно. Каждый здесь делает "как умеет" и "как привык". В итоге получается визуальный шум, в котором теряется всё: и природная красота, и уют, и ощущение отдыха", — заключила туристка.

