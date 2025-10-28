Приморье кидает из огня да в снег: неделя погодных сюрпризов заставит переодеваться по три раза в день

Прогноз погоды для Приморского края на предстоящую неделю обещает быть крайне нестабильным, что вызовет резкие перепады температур и частые осадки. Синоптики предупреждают, что такие изменения заставят жителей региона каждый день подбирать новый гардероб, так как погода будет меняться буквально на глазах.

"На протяжении всей недели край будет находиться в зоне активной циклонической деятельности, что предопределяет резкие колебания температуры и чередование осадков. Мы увидим и снег, и дождь, и заметное похолодание, и кратковременное возвращение тепла", — сообщили в Примгидромете.

Погода по дням

Понедельник и вторник

В начале недели Приморье окажется под влиянием холодной воздушной массы. На севере региона возможно выпадение небольшого снега, а температура днем будет колебаться от -1 градуса на севере до +8 градусов на юге. Эти дни принесут холод и осадки, поэтому стоит подготовиться к резким перепадам температуры.

Среда

Во второй половине недели ситуация начнет выравниваться. Влияние циклона ослабнет, и осадки прекратятся. Однако ночью температура может опуститься до -1…-11 градусов, в то время как днем, благодаря поступлению теплого воздуха с юго-запада, температура поднимется до +4…+11 градусов. Это будет время небольшой передышки перед новым этапом изменения погоды.

Четверг

Это будет день максимальных температурных колебаний. Ночью в регионе можно ожидать дождь с мокрым снегом, а днем температура резко поднимется до +5 градусов на севере и до +17 градусов на юге. Этот день станет самым теплым за неделю, но также возможен небольшой дождь.

Пятница и выходные

К пятнице погода снова станет более прохладной и малоблачной, но в субботу облачность снова вернется, и местами на юге края пройдут дожди. Погода будет продолжать оставаться переменной, что важно учитывать при планировании выходных.

Погода во Владивостоке

Во Владивостоке наибольшее похолодание ожидается в понедельник и вторник, когда температура днем будет колебаться от +4 до +7 градусов. Четверг станет самым теплым днем, когда температура поднимется до +12…+15 градусов, однако возможны кратковременные дожди. В выходные в городе снова будет облачно и прохладно, и температура немного снизится.

Советы по подготовке

Из-за переменчивой погоды в Приморье на протяжении всей недели важно следить за прогнозом и готовиться к резким изменениям. Рекомендуется носить одежду, которая позволит адаптироваться к температурным колебаниям и осадкам, не забывая о зонтах и теплом верхнем слое в начале недели.