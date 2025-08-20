Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:23

Нефть течёт рекой, а бак всё равно пустой: почему водители не верят официальным заявлениям

Очереди на заправках в Приморье связаны с ремонтом трассы и ростом спроса — власти

Последние дни автомобилисты в Приморском крае сталкиваются с непривычной картиной — длинные очереди у заправок. Люди массово обсуждают возможный дефицит топлива, а СМИ сообщают о проблемах в работе крупнейшей сети региона — "ННК-Приморнефтепродукт".

Однако власти спешат заверить жителей: о настоящем кризисе речи нет. По их словам, ситуация объясняется сезонным ростом спроса, который совпал с логистическими трудностями.

В чём причина очередей?
Главный фактор — доставка топлива. Август оказался непростым: федеральная трасса, по которой идут основные поставки от нефтебаз и НПЗ, сейчас частично перекрыта из-за масштабного ремонта. Из-за этого движение бензовозов заметно замедлилось.

Что говорит компания?
В "ННК-Приморнефтепродукте" отмечают, что запасы топлива на нефтебазах рассчитаны на 4-7 дней. Для отрасли это абсолютно нормальная практика и поводов для паники нет.

Как реагируют власти?
Региональные чиновники подчёркивают: топлива хватает, ситуация под контролем. "Нехватки бензина нет, есть только временные сложности с доставкой", — именно так формулируют они официальную позицию.

Итог
Очереди на АЗС в Приморье — не признак катастрофы, а скорее результат совпадения нескольких факторов: сезонного спроса, дорожных ремонтов и задержек с логистикой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китай без иллюзий: эксперт Заклязьминская раскрыла 5 главных особенностей жизни для россиян 18.08.2025 в 4:07

Взгляд изнутри: эксперт раскрыл главные секреты адаптации россиян в Китае

Эксперт-китаист раскрывает особенности жизни в Китае для россиян: мифы о рождаемости, интернет-цензуре, оплате, языковом барьере и местных обычаях.

Читать полностью » Владимир Путин посетил Чукотку на обратном пути с Аляски 17.08.2025 в 21:54

Важен не только саммит: президент РФ по пути на Аляску и обратно посетил важные регионы

На обратном пути с Аляски президент РФ Владимир Путин сделал остановку в Анадыре, где провел рабочую встречу с главой Чукотки Владиславом Кузнецовым. Губернатор сообщил о положительной динамике экономических показателей: второе место в ДФО по промышленному производству, первое — по розничной торговле и низком уровне безработицы.

Читать полностью » В Якутии продолжают тушить четыре лесных пожара в труднодоступных районах 17.08.2025 в 17:08

Огненное кольцо: почему в Якутии не могут остановить распространение лесных пожаров

В Якутии продолжают бороться с четырьмя лесными пожарами, охватившими более 700 гектаров в четырёх районах республики. По данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), возгорания зафиксированы в Вилюйском, Кобяйском, Ленском и Олекминском районах. Все пожары находятся в авиационной зоне, наземной не подъехать.

Читать полностью » Chery, OMODA, Haval: максимальные скидки на кроссоверы и пикапы в России достигли 13,8% 17.08.2025 в 14:42

Август дарит шанс: шесть автобрендов скрывают секретные скидки на авто — узнайте, какие модели потеряли до 390 тысяч рублей

Шесть автобрендов, включая Chery и OMODА, объявили о снижении цен на свои модели в августе. Максимальные скидки достигли 390 тысяч рублей, что делает автомобили более доступными для покупателей.

Читать полностью » Катер с пассажирами загорелся в бухте Владивостока 17.08.2025 в 13:05

Черный дым над бухтой: пассажирам пришлось прыгать за борт горящего катера

В акватории Владивостока произошло чрезвычайное происшествие — в бухте Миноносок Хасанского района вспыхнул пожар на катере с людьми на борту. По предварительным данным, некоторым пассажирам пришлось спасаться, прыгая в воду. Точные причины возгорания пока не установлены. Обстоятельства инцидента выясняет Приморская транспортная прокуратура.

Читать полностью » Строители вручную подняли 300 метров материалов: детали открытия мемориала на Курилах 17.08.2025 в 12:42

От Путина до Лимаренко: кто стоит за мемориалом, переживающим ураганы?

18 августа на острове Шумшу открывается мемориал Курильской десантной операции 1945 года с Вечным огнём, выдерживающим ураганные ветра. Уникальная стройка по инициативе Путина и Лимаренко – символ подвига советских воинов.

Читать полностью » Критический уровень воды в Амуре к концу августа: рекомендации МЧС для жителей Хабаровска 17.08.2025 в 10:42

Вода против города: кто победит в схватке за Хабаровск — шокирующие прогнозы на конец августа

Уровень Амура у Хабаровска достиг 329 см и продолжает расти. МЧС прогнозирует критическую отметку 380 см к концу августа, предупреждая жителей островных районов о рисках подтопления. Рекомендации по эвакуации и защите имущества.

Читать полностью » Погода в Приморье: эксперты предупреждают о быстрой смене циклонов 17.08.2025 в 8:42

Приморье в объятиях погодных качелей: неделя сюрпризов от небесной канцелярии

В Приморье ожидается быстрая смена циклонов и антициклонов, предупреждает Борис Кубай. Жителям следует готовиться к дождям и резким переменам погоды в течение недели.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

NASA: комнатные растения очищают воздух от токсинов и улучшают микроклимат
Наука и технологии

Серебряные монеты раскрывают секреты древней торговли в Юго-Восточной Азии
Еда

Как приготовить запеканку из куриного филе, баклажанов и помидоров
Авто и мото

В России с 2026 года повысят тарифы на техосмотр всех категорий транспорта
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в особняк Форт-Лодж в Виндзоре
Красота и здоровье

Скрытая угроза: врач Беликов назвал неочевидные причины одышки, которые нельзя игнорировать
Еда

Как приготовить перец, фаршированный грибами и капустой
Питомцы

Ветеринары объяснили причины ночного мяуканья кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru