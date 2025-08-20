Нефть течёт рекой, а бак всё равно пустой: почему водители не верят официальным заявлениям

Последние дни автомобилисты в Приморском крае сталкиваются с непривычной картиной — длинные очереди у заправок. Люди массово обсуждают возможный дефицит топлива, а СМИ сообщают о проблемах в работе крупнейшей сети региона — "ННК-Приморнефтепродукт".

Однако власти спешат заверить жителей: о настоящем кризисе речи нет. По их словам, ситуация объясняется сезонным ростом спроса, который совпал с логистическими трудностями.

В чём причина очередей?

Главный фактор — доставка топлива. Август оказался непростым: федеральная трасса, по которой идут основные поставки от нефтебаз и НПЗ, сейчас частично перекрыта из-за масштабного ремонта. Из-за этого движение бензовозов заметно замедлилось.

Что говорит компания?

В "ННК-Приморнефтепродукте" отмечают, что запасы топлива на нефтебазах рассчитаны на 4-7 дней. Для отрасли это абсолютно нормальная практика и поводов для паники нет.

Как реагируют власти?

Региональные чиновники подчёркивают: топлива хватает, ситуация под контролем. "Нехватки бензина нет, есть только временные сложности с доставкой", — именно так формулируют они официальную позицию.

Итог

Очереди на АЗС в Приморье — не признак катастрофы, а скорее результат совпадения нескольких факторов: сезонного спроса, дорожных ремонтов и задержек с логистикой.