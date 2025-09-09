Первые мгновения Вселенной скрывают тайну магнитизма, сравнимого с мыслью человека

Учёные пришли к выводу, что самые ранние магнитные поля во Вселенной были в миллиарды раз слабее привычного нам магнита на холодильнике. Их сила, как показало исследование, была сопоставима с электрической активностью в человеческом мозге.

Магнитные следы в космосе

Магнетизм существует с момента Большого взрыва. В первые мгновения Вселенная была наполнена заряжёнными частицами, чьё движение порождало первичные магнитные поля. Долгое время считалось, что они были относительно слабыми по сравнению с полями, возникающими у звёзд, планет или чёрных дыр. Однако новое исследование доказало: эти поля были ещё более крошечными, чем предполагалось.

В статье, опубликованной в Physical Review Letters 13 августа, международная группа учёных описала результаты 250 тысяч компьютерных симуляций. Они установили верхний предел напряжённости тех древних полей — всего 0,00000000002 гаусса. Для сравнения: магнит на холодильнике имеет силу около 100 гаусс.

"Такие поля сопоставимы с магнетизмом, создаваемым нейронами в человеческом мозге", — отмечают авторы исследования.

Космическая паутина и её тайны

Сегодня остатки этих древних магнитных полей продолжают существовать в межгалактическом пространстве. Они пронизывают так называемую космическую паутину — гигантскую сеть невидимых нитей, соединяющих все галактики.

Учёные признают: происхождение магнитных полей паутины остаётся одной из главных загадок. Особенно это непонятно в областях, где нет галактик и материя почти отсутствует.

"Наша гипотеза заключалась в том, что этот магнетизм может быть наследием событий, происходивших во время зарождения Вселенной", — заявили докторант SISSA Мак Павичевич и астрофизик Маттео Вьель.

Как моделировали прошлое

Команда исследователей использовала данные наблюдений за космической паутиной, чтобы провести обратную реконструкцию событий, происходивших миллиарды лет назад. Это позволило наложить строгие ограничения на силу магнитных полей ранней Вселенной.

Хотя прямых способов наблюдать первичные магнитные поля пока нет, учёные отмечают, что их выводы согласуются с исследованиями реликтового излучения — древнего "эхо" Большого взрыва.

В будущем они рассчитывают использовать телескоп Джеймса Уэбба для ещё более детальных симуляций. Это поможет глубже понять, как зародился космический магнетизм и какую роль он сыграл в формировании структуры Вселенной.