Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
магнитное поле Земли
магнитное поле Земли
© Веб-сайт НАСА
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:46

Неожиданный результат: древний магнетизм Вселенной едва уловим приборами

Учёные из SISSA рассчитали силу самых ранних магнитных полей Вселенной

Учёные сделали неожиданное открытие: самые ранние магнитные поля во Вселенной оказались куда слабее, чем считалось раньше. Их сила сравнима с магнитной активностью в человеческом мозге.

Что показало исследование

Группа исследователей из Международной школы передовых исследований (SISSA) в Италии провела около 250 тысяч компьютерных симуляций. На их основе удалось рассчитать верхний предел напряжённости древних магнитных полей: не более 0,00000000002 гаусса. Для сравнения — у обычного холодильного магнита она достигает 100 гаусс.

"Наша гипотеза заключалась в том, что этот [магнетизм] может быть наследием событий, происходивших в космические эпохи во время зарождения Вселенной", — отметил ведущий автор исследования, докторант SISSA Мак Павичевич.

Его соавтор, астрофизик Маттео Вьель, подтвердил, что именно этот вопрос стал ключевым в их работе.

Космическая паутина — следы древнего магнетизма

Даже столь слабые поля оставили след — они сохранились в так называемой космической паутине. Это гигантская сеть нитей, соединяющих галактики и охватывающих всю Вселенную. Удивительно, но именно эти остаточные поля помогают учёным раскрывать тайны происхождения космоса.

До сих пор оставалось загадкой, почему у паутины есть собственные магнитные поля, особенно в пустых пространствах между галактиками. Новое исследование подсказывает: эти поля могли возникнуть ещё в первые моменты после Большого взрыва, а затем вплестись в ткань Вселенной.

Магнетизм и Большой взрыв

Магнитное поле — это естественный результат движения электрически заряженных частиц. В молодом космосе их было предостаточно. Первичные поля, созданные в то время, действительно могли стать "строительным материалом" для будущей структуры Вселенной.

Учёные отмечают, что их выводы согласуются с результатами исследований реликтового излучения — остаточного свечения Большого взрыва. Но прямых методов наблюдения этих полей пока нет.

Что дальше

Дальнейшие шаги — новые наблюдения космической паутины. Ученые рассчитывают, что данные телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) позволят создать ещё более детальные модели и проверить гипотезу.

Исследование показывает: даже самые слабые силы способны оставлять отпечатки, которые спустя миллиарды лет помогают понять, как рождалась Вселенная.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уникальный способ размножения муравья-жнеца Messor ibericus раскрыли ученые Nature сегодня в 5:04

Иберийский муравей ошеломил биологов: королева использует уникальный способ размножения

Ученые раскрыли уникальный способ размножения иберийского муравья-жнеца Messor ibericus. Королева использует клонирование и скрещивание, что ставит вид в особый ряд.

Читать полностью » Астрономы зафиксировали пробуждение черной дыры в галактическом скоплении CHIPS 1911+4455 вчера в 22:31

Черная дыра проснулась в тишине: что скрывает скопление CHIPS 1911+4455 от любопытных глаз

Астрономы впервые зафиксировали момент пробуждения сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик CHIPS 1911+4455 — активность началась всего тысячу лет назад.

Читать полностью » Телескоп Джеймс Уэбб выявил планету у звезды Альфа Центавра A по данным NASA вчера в 21:40

Скрытая орбита и холодный гигант: тайна загадочного кандидата у ближайшей звезды

Ученые нашли кандидата в планету возле Альфа Центавра A с помощью Джеймс Уэбб. Но почему она исчезает? Разгадка в орбите и характеристиках объекта.

Читать полностью » Атмосфера K2-18b содержит диметилсульфид, связанный с межзвёздной средой вчера в 21:29

Планета с океаном и водородом, но без жизни? Парадокс K2-18b, который ломает стереотипы

Ученые поставили под сомнение открытие следов жизни на экзопланете K2-18b: новые данные показывают, что диметилсульфид в атмосфере мог быть ошибочно интерпретирован.

Читать полностью » Breakthrough Starshot планирует миссию нанозонда к черной дыре вчера в 20:37

Погружение в сердце черной дыры: миссия, где нет обратного пути

Астрофизик из Китая предложил отправить к ближайшей черной дыре сверхлёгкий зонд, способный добраться до цели за 60-75 лет и проверить фундаментальные законы физики.

Читать полностью » Учёные зафиксировали нейтрино от блазара PKS 1424+240, что подтверждает активность джета 03.09.2025 в 20:25

Нейтрино из глубин Вселенной: как один блазар меняет правила игры

Астрономы разгадали тайну "Ока Саурона" — блазара, чей джет направлен на Землю. Может ли это быть ключом к источникам нейтрино? Узнайте, как радиотелескопы раскрыли секрет космического гиганта.

Читать полностью » NASA запускает мини-зонды для исследования мезосферы на солнечной энергии вчера в 19:16

Загадочный слой атмосферы, который прячется от всех — и теперь его можно изучать

Исследование мезосферы — самой загадочной части атмосферы — получило новый импульс благодаря идее зондов, которые будут удерживаться на высоте солнечным светом. Узнайте, как это работает и почему важно для понимания климата.

Читать полностью » Карликовая планета Квавар обзавелась кольцами и луной вчера в 19:05

Квавар прячет второй мир: кольца и луны таят неожиданный поворот в космосе

Яйцевидная планета Квавар с кольцами не на месте: астрономы нашли следы тайного спутника. Что скрывает этот далёкий мир?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

"Автостат Инфо": парк грузовиков в России к июню 2025 года вырос до 2,59 млн единиц
Садоводство

Чистотел в огороде: как правильно использовать, чтобы получить богатый урожай
Авто и мото

Владелец CSG Михал Стрнад собирается приобрести Ferrari и Maserati-дилеров в Праге
Садоводство

Каланхоэ перистый содержит вещества с противовоспалительным и антиоксидантным действием
Красота и здоровье

Врачи предупредили: кофе, чай и шоколад нарушают засыпание
Дом

Подготовка пространства квартиры к появлению собаки
Спорт и фитнес

Интервальная ходьба сжигает калории в два раза быстрее обычной — заключение учёных
Питомцы

Рвота у кошек чаще связана с перееданием и комками шерсти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet