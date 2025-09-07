Неожиданный результат: древний магнетизм Вселенной едва уловим приборами

Учёные сделали неожиданное открытие: самые ранние магнитные поля во Вселенной оказались куда слабее, чем считалось раньше. Их сила сравнима с магнитной активностью в человеческом мозге.

Что показало исследование

Группа исследователей из Международной школы передовых исследований (SISSA) в Италии провела около 250 тысяч компьютерных симуляций. На их основе удалось рассчитать верхний предел напряжённости древних магнитных полей: не более 0,00000000002 гаусса. Для сравнения — у обычного холодильного магнита она достигает 100 гаусс.

"Наша гипотеза заключалась в том, что этот [магнетизм] может быть наследием событий, происходивших в космические эпохи во время зарождения Вселенной", — отметил ведущий автор исследования, докторант SISSA Мак Павичевич.

Его соавтор, астрофизик Маттео Вьель, подтвердил, что именно этот вопрос стал ключевым в их работе.

Космическая паутина — следы древнего магнетизма

Даже столь слабые поля оставили след — они сохранились в так называемой космической паутине. Это гигантская сеть нитей, соединяющих галактики и охватывающих всю Вселенную. Удивительно, но именно эти остаточные поля помогают учёным раскрывать тайны происхождения космоса.

До сих пор оставалось загадкой, почему у паутины есть собственные магнитные поля, особенно в пустых пространствах между галактиками. Новое исследование подсказывает: эти поля могли возникнуть ещё в первые моменты после Большого взрыва, а затем вплестись в ткань Вселенной.

Магнетизм и Большой взрыв

Магнитное поле — это естественный результат движения электрически заряженных частиц. В молодом космосе их было предостаточно. Первичные поля, созданные в то время, действительно могли стать "строительным материалом" для будущей структуры Вселенной.

Учёные отмечают, что их выводы согласуются с результатами исследований реликтового излучения — остаточного свечения Большого взрыва. Но прямых методов наблюдения этих полей пока нет.

Что дальше

Дальнейшие шаги — новые наблюдения космической паутины. Ученые рассчитывают, что данные телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) позволят создать ещё более детальные модели и проверить гипотезу.

Исследование показывает: даже самые слабые силы способны оставлять отпечатки, которые спустя миллиарды лет помогают понять, как рождалась Вселенная.