Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мультивселенная
Мультивселенная
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:06

Космическая паутина хранит секрет: первичные магнитные поля раскрывают тайны Вселенной

Ученые раскрыли тайну: магнитные поля повлияли на рождение Вселенной

Учёные приблизились к разгадке тайны магнитных полей, возникших в первые мгновения после Большого взрыва. Новое исследование, опубликованное в Physical Review Letters, показало, что первичные магнитные поля могли быть в миллиарды раз слабее, чем магнит на дверце холодильника, и сопоставимы с уровнем магнетизма нейронов человеческого мозга. Тем не менее их следы до сих пор прослеживаются в космической паутине, соединяющей галактики.

Загадка космической паутины

Космическая паутина — это огромная сеть нитевидных структур, образованная галактиками и межгалактическим газом. Одна из её тайн заключается в том, что она намагничена не только вблизи галактик, где это можно было бы объяснить активностью звёзд и чёрных дыр, но и в отдалённых пустотах.

"Космическая паутина, о которой предстоит ещё многое узнать, представляет собой нитевидную структуру, соединяющую галактики. Одна из её тайн — почему она намагничена не только вблизи галактик, но и в удалённых регионах… Наша гипотеза заключалась в том, что это может быть наследие событий, произошедших во время рождения Вселенной", — рассказал Мак Павичевич из Международной школы передовых исследований SISSA в Триесте.

По мнению исследователей, магнитизация могла возникнуть либо во время космической инфляции, либо в результате фазовых переходов в ранней Вселенной.

Компьютерные симуляции

Чтобы проверить гипотезу, учёные провели более 250 000 компьютерных симуляций эволюции космической паутины. По словам соавтора исследования, профессора Хартфордширского университета Вида Иршича, это самые масштабные и точные на сегодняшний день расчёты влияния первичных магнитных полей на межгалактические структуры.

"Сравнивая симуляции с наблюдениями, мы увидели, что наши гипотезы были верны. Когда влияние первичных полей учитывается, космическая паутина выглядит более реалистично и соответствует данным", — отметил Мак Павичевич.

Результаты показали: стандартная модель Вселенной, предполагающая очень слабое поле порядка 0,2 наногаусса, лучше всего объясняет наблюдаемые эффекты.

Новый верхний предел

Учёным удалось уточнить и верхний предел силы первичных магнитных полей: он оказался в несколько раз ниже, чем считалось ранее.

"Наше исследование устанавливает строгие ограничения на интенсивность магнитных полей, царивших в самые первые мгновения Вселенной, и согласуется с результатами независимых исследований реликтового излучения", — подчеркнули авторы работы.

Взгляд в будущее

Учёные надеются сверить свои выводы с новыми наблюдениями, которые проводит космический телескоп "Джеймс Уэбб". Это позволит лучше понять роль магнитных полей в формировании космических структур и проверить альтернативные теоретические модели.

"Эти новые ограничения не только помогают нам понять влияние первичных магнитных полей на эволюцию космоса, но и имеют важные последствия для моделей формирования структуры", — добавил Вид Иршич.

Три интересных факта

  1. Магнитные поля играют ключевую роль в формировании галактик и звёзд, помогая удерживать газовые облака и замедлять их разрушение.
  2. Даже современные телескопы не могут напрямую измерить межгалактические магнитные поля — их существование подтверждается по косвенным данным.
  3. Реликтовое излучение, возникшее через 380 тысяч лет после Большого взрыва, до сих пор хранит отпечатки процессов, которые могли породить первичные магнитные поля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Apple представит AirPods Pro 3 с датчиками сердечного ритма и температуры 9 сентября сегодня в 3:26

iPhone 17 и AirPods Pro 3 уже на подходе: одна новость способна расстроить фанатов

Apple готовит AirPods Pro 3 с сенсорами для здоровья и новыми возможностями, но одну из самых ожидаемых функций придётся подождать.

Читать полностью » Литва зафиксировала более тысячи случаев глушения GPS в июне 2025 года сегодня в 2:16

Небо над Европой больше не то: самолёты сталкиваются с загадочными сбоями

Европа сталкивается с резким ростом GPS-помех: тысячи инцидентов, сбои у правительственных самолётов и новые шаги ЕС и НАТО по защите неба.

Читать полностью » Google, Apple и Microsoft внедряют ключи доступа вместо паролей — FIDO Alliance сегодня в 1:22

Вход в аккаунты станет другим: крупные сервисы отказались от паролей

Крупнейшие IT-компании начали массово отказываться от паролей. Узнайте, как работают ключи доступа и почему они безопаснее старых методов защиты.

Читать полностью » TSMC потеряет привилегии на импорт американской техники в Китай с 31 декабря — Reuters сегодня в 0:22

Samsung и SK Hynix тоже под ударом — акции рухнули, а TSMC держится

TSMC теряет особый статус в США. Что будет с её заводом в Китае, и почему это решение может отразиться на ценах на электронику по всему миру?

Читать полностью » Археологи нашли сосуд с воинами в Чанкильо вчера в 23:45

Битвы под звездами: как сосуд из Чанкильо взрывает мифы о мирных астрономах древнего Перу

В пустыне Касма найдена древняя керамика с воинами. Что она рассказывает о власти в первых цивилизациях Америки? Археология, Перу, Чанкильо, элита.

Читать полностью » Исследование выявило, что поколение Z самое несчастное среди молодежи в 46 странах вчера в 23:37

Самая несчастная возрастная группа мира — загадка, которая рушит стереотипы

Новое исследование выявило, что молодые люди поколения Z — самая несчастная возрастная группа в 46 странах. Ученые связывают это с проблемами психического здоровья и отношением к учебе.

Читать полностью » Гипертимезия позволяет 17-летней француженке организовать воспоминания по комнатам эмоций вчера в 22:42

Воображаемое будущее в ладонях: почему её путешествия во времени завидуют все

Учёные описали редкий случай 17-летней девушки с гипертимезией — уникальной способностью ярко и точно вспоминать прошлое и воображать будущее. Изучение её памяти помогает понять роль эмоций в автобиографической памяти.

Читать полностью » Учёные из Мичиганского университета изучили эволюцию челюстей у лопастепёрых рыб вчера в 22:32

Эволюция, которая остановилась: почему рыбы с мощными челюстями почти исчезли, но изменили мир

Исследование раскрывает, как лопастепёрые рыбы с их быстро эволюционирующими челюстями сыграли ключевую роль в развитии позвоночных, опережая лучепёрых на сотни миллионов лет.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Петров рассказал, почему видеокамеры и сигнализации не гарантируют защиту от угона
Авто и мото

Автостат: первыми на возвращение в Россию могут решиться Hyundai и Kia
Авто и мото

Панорама УАЗ: новые двигатели мощностью 150 л.с. поступят на машины завода этой осенью
Дом

Сравнение материалов подушек и одеял: пух, синтетика, бамбук
Еда

Греческий салат с брынзой и маслинами готовится из свежих овощей и оливкового масла
Авто и мото

Автостат: высокая стоимость ограничит популярность российского электромобиля "Атом"
Красота и здоровье

Министр здравоохранения: онкология остаётся главной задачей медицины будущего
Питомцы

Фелинологи назвали признаки страха у кошек — дрожь, отказ от еды, агрессия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet