© https://t.me/roscosmos_gk/15217 by Госкорпорация «Роскосмос» is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:32

Приморцев ждёт погодная карусель: антициклон уступит место циклону с дождями и похолоданием

Примгидромет: в выходные в Приморье антициклон сменится циклоном с дождями и похолоданием

Жителям Приморья в ближайшие выходные стоит готовиться к переменам в погоде. Атмосферные процессы над регионом будут меняться буквально за сутки: в субботу господствует антициклон, а в воскресенье его сменит циклон с дождями и похолоданием. Такие резкие перепады — типичная особенность сентября на Дальнем Востоке, где природа балансирует между уходящим летом и приближающейся осенью.

"В субботу, 20 сентября, гребень тихоокеанского антициклона удержит погоду без существенных осадков, однако к вечеру с приближением циклона со стороны Китая возможна облачность и местами небольшой дождь", — сообщили в Примгидромете.

Погода по дням

Суббота, 20 сентября

  • Ночь: +4…+11 °C, в северо-восточных районах возможны заморозки до 0 °C. На южном побережье теплее — +12…+16 °C.
  • День: +19…+24 °C, преимущественно солнечно, но вечером сгустятся облака и местами пройдёт небольшой дождь.
  • Во Владивостоке: переменная облачность, без осадков.

Воскресенье, 21 сентября

  • Ночь: температуры чуть выше субботних, благодаря облакам выхолаживание будет слабее.
  • День: максимум на 1-4 °C ниже субботних значений. На большей части края дожди, местами умеренные.
  • Во Владивостоке: облачно, возможны кратковременные дожди, к вечеру — прояснение.

Сравнение температур

Район Суббота (день) Воскресенье (день)
Северо-восток +17…+20 °C +14…+18 °C
Южное побережье +20…+24 °C +18…+21 °C
Владивосток +19…+23 °C +19…+22 °C

Советы шаг за шагом

  1. В субботу планируйте прогулки и поездки на первую половину дня — будет солнечно.
  2. Захватите лёгкую ветровку или зонт к вечеру: возможны дожди.
  3. В воскресенье избегайте дальних поездок по грунтовым дорогам — дождь может их размягчить.
  4. Владивостокцам: воскресный дождь будет кратковременным, но лучше взять непромокаемую одежду.
  5. Для садоводов: воскресные осадки помогут естественному увлажнению почвы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выходить на природу без учёта прогноза.
    Последствие: дождь испортит отдых.
    Альтернатива: брать с собой зонт и плащ.

  • Ошибка: оставить садовый урожай без укрытия.
    Последствие: избыток влаги повредит овощам.
    Альтернатива: накрыть грядки плёнкой.

  • Ошибка: не учитывать ночные заморозки.
    Последствие: гибель растений в северо-восточных районах.
    Альтернатива: использовать агроволокно для защиты.

А что если…

А что если циклон задержится дольше? Тогда воскресные дожди могут перейти на понедельник, продлив прохладную и влажную погоду в регионе. Это осложнит дорожные условия и потребует дополнительного обогрева домов в северных районах.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Дожди помогут почве восстановить влагу Возможны переувлажнение и грязь на дорогах
Суббота подходит для прогулок и работы на даче Воскресенье ограничит активный отдых
Перепады температур закаляют организм Заморозки опасны для урожая

FAQ

Когда лучше отправиться на прогулку?
В субботу днём — погода будет сухая и тёплая.

Стоит ли ждать сильных дождей?
Нет, в основном осадки будут умеренными.

Сохранятся ли заморозки?
Возможны только в северо-восточных районах ночью с пятницы на субботу.

Мифы и правда

  • Миф: антициклон всегда гарантирует ясную погоду.
    Правда: к вечеру субботы он ослабнет, и возможны дожди.

  • Миф: Владивосток защищён от циклонов рельефом.
    Правда: город нередко получает осадки, но они короче по времени.

  • Миф: сентябрь — это уже зима в Приморье.
    Правда: днём всё ещё до +24 °C.

Исторический контекст

  • В конце сентября 1984 года Приморье накрыл мощный циклон, вызвавший сильные наводнения.
  • В 1995 году в это же время фиксировали аномальное тепло: днём было +28 °C.
  • В 2018 году циклон в середине сентября принёс рекордные осадки за трое суток.

Три интересных факта

  1. Антициклоны чаще всего приносят сухую и солнечную погоду, но в Приморье они быстро сменяются циклонами из Китая.
  2. Сентябрьские дожди в регионе часто называют "бархатными" — они мягкие и непродолжительные.
  3. Благодаря близости океана перепады температур здесь менее резкие, чем в глубине континента.

