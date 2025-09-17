Приморцев ждёт погодная карусель: антициклон уступит место циклону с дождями и похолоданием
Жителям Приморья в ближайшие выходные стоит готовиться к переменам в погоде. Атмосферные процессы над регионом будут меняться буквально за сутки: в субботу господствует антициклон, а в воскресенье его сменит циклон с дождями и похолоданием. Такие резкие перепады — типичная особенность сентября на Дальнем Востоке, где природа балансирует между уходящим летом и приближающейся осенью.
"В субботу, 20 сентября, гребень тихоокеанского антициклона удержит погоду без существенных осадков, однако к вечеру с приближением циклона со стороны Китая возможна облачность и местами небольшой дождь", — сообщили в Примгидромете.
Погода по дням
Суббота, 20 сентября
- Ночь: +4…+11 °C, в северо-восточных районах возможны заморозки до 0 °C. На южном побережье теплее — +12…+16 °C.
- День: +19…+24 °C, преимущественно солнечно, но вечером сгустятся облака и местами пройдёт небольшой дождь.
- Во Владивостоке: переменная облачность, без осадков.
Воскресенье, 21 сентября
- Ночь: температуры чуть выше субботних, благодаря облакам выхолаживание будет слабее.
- День: максимум на 1-4 °C ниже субботних значений. На большей части края дожди, местами умеренные.
- Во Владивостоке: облачно, возможны кратковременные дожди, к вечеру — прояснение.
Сравнение температур
|Район
|Суббота (день)
|Воскресенье (день)
|Северо-восток
|+17…+20 °C
|+14…+18 °C
|Южное побережье
|+20…+24 °C
|+18…+21 °C
|Владивосток
|+19…+23 °C
|+19…+22 °C
Советы шаг за шагом
- В субботу планируйте прогулки и поездки на первую половину дня — будет солнечно.
- Захватите лёгкую ветровку или зонт к вечеру: возможны дожди.
- В воскресенье избегайте дальних поездок по грунтовым дорогам — дождь может их размягчить.
- Владивостокцам: воскресный дождь будет кратковременным, но лучше взять непромокаемую одежду.
- Для садоводов: воскресные осадки помогут естественному увлажнению почвы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выходить на природу без учёта прогноза.
Последствие: дождь испортит отдых.
Альтернатива: брать с собой зонт и плащ.
-
Ошибка: оставить садовый урожай без укрытия.
Последствие: избыток влаги повредит овощам.
Альтернатива: накрыть грядки плёнкой.
-
Ошибка: не учитывать ночные заморозки.
Последствие: гибель растений в северо-восточных районах.
Альтернатива: использовать агроволокно для защиты.
А что если…
А что если циклон задержится дольше? Тогда воскресные дожди могут перейти на понедельник, продлив прохладную и влажную погоду в регионе. Это осложнит дорожные условия и потребует дополнительного обогрева домов в северных районах.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Дожди помогут почве восстановить влагу
|Возможны переувлажнение и грязь на дорогах
|Суббота подходит для прогулок и работы на даче
|Воскресенье ограничит активный отдых
|Перепады температур закаляют организм
|Заморозки опасны для урожая
FAQ
Когда лучше отправиться на прогулку?
В субботу днём — погода будет сухая и тёплая.
Стоит ли ждать сильных дождей?
Нет, в основном осадки будут умеренными.
Сохранятся ли заморозки?
Возможны только в северо-восточных районах ночью с пятницы на субботу.
Мифы и правда
-
Миф: антициклон всегда гарантирует ясную погоду.
Правда: к вечеру субботы он ослабнет, и возможны дожди.
-
Миф: Владивосток защищён от циклонов рельефом.
Правда: город нередко получает осадки, но они короче по времени.
-
Миф: сентябрь — это уже зима в Приморье.
Правда: днём всё ещё до +24 °C.
Исторический контекст
- В конце сентября 1984 года Приморье накрыл мощный циклон, вызвавший сильные наводнения.
- В 1995 году в это же время фиксировали аномальное тепло: днём было +28 °C.
- В 2018 году циклон в середине сентября принёс рекордные осадки за трое суток.
Три интересных факта
- Антициклоны чаще всего приносят сухую и солнечную погоду, но в Приморье они быстро сменяются циклонами из Китая.
- Сентябрьские дожди в регионе часто называют "бархатными" — они мягкие и непродолжительные.
- Благодаря близости океана перепады температур здесь менее резкие, чем в глубине континента.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru