Приморцев ждёт погодная карусель: антициклон уступит место циклону с дождями и похолоданием

Жителям Приморья в ближайшие выходные стоит готовиться к переменам в погоде. Атмосферные процессы над регионом будут меняться буквально за сутки: в субботу господствует антициклон, а в воскресенье его сменит циклон с дождями и похолоданием. Такие резкие перепады — типичная особенность сентября на Дальнем Востоке, где природа балансирует между уходящим летом и приближающейся осенью.

"В субботу, 20 сентября, гребень тихоокеанского антициклона удержит погоду без существенных осадков, однако к вечеру с приближением циклона со стороны Китая возможна облачность и местами небольшой дождь", — сообщили в Примгидромете.

Погода по дням

Суббота, 20 сентября

Ночь: +4…+11 °C, в северо-восточных районах возможны заморозки до 0 °C. На южном побережье теплее — +12…+16 °C.

День: +19…+24 °C, преимущественно солнечно, но вечером сгустятся облака и местами пройдёт небольшой дождь.

Во Владивостоке: переменная облачность, без осадков.

Воскресенье, 21 сентября

Ночь: температуры чуть выше субботних, благодаря облакам выхолаживание будет слабее.

День: максимум на 1-4 °C ниже субботних значений. На большей части края дожди, местами умеренные.

Во Владивостоке: облачно, возможны кратковременные дожди, к вечеру — прояснение.

Сравнение температур

Район Суббота (день) Воскресенье (день) Северо-восток +17…+20 °C +14…+18 °C Южное побережье +20…+24 °C +18…+21 °C Владивосток +19…+23 °C +19…+22 °C

Советы шаг за шагом

В субботу планируйте прогулки и поездки на первую половину дня — будет солнечно. Захватите лёгкую ветровку или зонт к вечеру: возможны дожди. В воскресенье избегайте дальних поездок по грунтовым дорогам — дождь может их размягчить. Владивостокцам: воскресный дождь будет кратковременным, но лучше взять непромокаемую одежду. Для садоводов: воскресные осадки помогут естественному увлажнению почвы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : выходить на природу без учёта прогноза.

Последствие : дождь испортит отдых.

Альтернатива : брать с собой зонт и плащ.

Ошибка : оставить садовый урожай без укрытия.

Последствие : избыток влаги повредит овощам.

Альтернатива : накрыть грядки плёнкой.

Ошибка: не учитывать ночные заморозки.

Последствие: гибель растений в северо-восточных районах.

Альтернатива: использовать агроволокно для защиты.

А что если…

А что если циклон задержится дольше? Тогда воскресные дожди могут перейти на понедельник, продлив прохладную и влажную погоду в регионе. Это осложнит дорожные условия и потребует дополнительного обогрева домов в северных районах.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Дожди помогут почве восстановить влагу Возможны переувлажнение и грязь на дорогах Суббота подходит для прогулок и работы на даче Воскресенье ограничит активный отдых Перепады температур закаляют организм Заморозки опасны для урожая

FAQ

Когда лучше отправиться на прогулку?

В субботу днём — погода будет сухая и тёплая.

Стоит ли ждать сильных дождей?

Нет, в основном осадки будут умеренными.

Сохранятся ли заморозки?

Возможны только в северо-восточных районах ночью с пятницы на субботу.

Мифы и правда

Миф : антициклон всегда гарантирует ясную погоду.

Правда : к вечеру субботы он ослабнет, и возможны дожди.

Миф : Владивосток защищён от циклонов рельефом.

Правда : город нередко получает осадки, но они короче по времени.

Миф: сентябрь — это уже зима в Приморье.

Правда: днём всё ещё до +24 °C.

Исторический контекст

В конце сентября 1984 года Приморье накрыл мощный циклон, вызвавший сильные наводнения.

В 1995 году в это же время фиксировали аномальное тепло: днём было +28 °C.

В 2018 году циклон в середине сентября принёс рекордные осадки за трое суток.

