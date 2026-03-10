Вопреки всем научным достижениям: почему люди до сих пор не готовы отказаться от примет

Вера в приметы помогает человеку справляться с тревожностью и ощущением неопределенности будущего, считает клинический психолог Марианна Абравитова. О причинах устойчивости суеверий специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Стремление верить в приметы связано с психологической потребностью человека находить опору и объяснения в непредсказуемом мире, пояснила психолог. По ее словам, подобные установки формируются на уровне подсознания и закрепляются культурой, традициями и личным опытом.

"Человек устроен так, что ему нужно за что-то держаться, что-то сделать для себя понятным, определенным. Таким образом рождаются приметы, привязки к приметам. Это уход от тревожности, от того, что мы не знаем. Я бы отнесла это к подсознанию. Мифы, сказки, родовые сценарии, менталитет определенной страны, определенной народности, культурные ценности", — пояснила Абравитова.

Она добавила, что суеверия существуют не только в народной культуре, но и в профессиональной среде: свои приметы есть у актеров, летчиков и представителей многих других профессий.

"Это также как загадать желание в новогоднюю ночь. Выпить шампанское с той запиской, которую мы сожгли, это некий сейчас элемент игры. Если перебегает дорогу черная кошка, в России мы считаем, что это к несчастью, а во Франции наоборот, к счастью", — привела пример психолог.

При этом, по мнению специалиста, сегодня многие относят приметы, скорее, к традициям, игре или культурному ритуалу, чем как к строгому правилу.