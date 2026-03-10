Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кошки разных цветов
Кошки разных цветов
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:07

Вопреки всем научным достижениям: почему люди до сих пор не готовы отказаться от примет

Вера в приметы помогает человеку справляться с тревожностью и ощущением неопределенности будущего, считает клинический психолог Марианна Абравитова. О причинах устойчивости суеверий специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Стремление верить в приметы связано с психологической потребностью человека находить опору и объяснения в непредсказуемом мире, пояснила психолог. По ее словам, подобные установки формируются на уровне подсознания и закрепляются культурой, традициями и личным опытом.

"Человек устроен так, что ему нужно за что-то держаться, что-то сделать для себя понятным, определенным. Таким образом рождаются приметы, привязки к приметам. Это уход от тревожности, от того, что мы не знаем. Я бы отнесла это к подсознанию. Мифы, сказки, родовые сценарии, менталитет определенной страны, определенной народности, культурные ценности", — пояснила Абравитова.

Она добавила, что суеверия существуют не только в народной культуре, но и в профессиональной среде: свои приметы есть у актеров, летчиков и представителей многих других профессий.

"Это также как загадать желание в новогоднюю ночь. Выпить шампанское с той запиской, которую мы сожгли, это некий сейчас элемент игры. Если перебегает дорогу черная кошка, в России мы считаем, что это к несчастью, а во Франции наоборот, к счастью", — привела пример психолог.

При этом, по мнению специалиста, сегодня многие относят приметы, скорее, к традициям, игре или культурному ритуалу, чем как к строгому правилу.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Карьера без вуза стала реальностью: так ли важно работодателям образование 20.02.2026 в 17:56

Эксперт в сфере HR Елена Булкина рассказала NewsInfo, можно ли построить карьеру без высшего образования.

Читать полностью » Смартфон заменяет клетки мозга: как гаджеты лишают нас памяти 20.02.2026 в 17:49

Невролог Наталья Суворинова рассказала NewsInfo, почему постоянное пользование гаджетами ухудшает память.

Читать полностью » Сибирский вектор: как новосибирские вузы усиливают позиции России в Африке 20.02.2026 в 13:29

Российские университеты возвращаются на африканский континент не только с лекциями, но и с долгосрочной стратегией.

Читать полностью » Дети вырастают и уходят: как родителям пережить этот этап спокойно 13.02.2026 в 18:40

Психолог Елена Морозова рассказала NewsInfo, как родителям пережить сепарацию детей без конфликтов.

Читать полностью » Что подарить на 14 февраля: идеи 2026 для него и для неё 09.02.2026 в 13:30

День святого Валентина уже близко, а идей всё нет? Мы собрали ряд вариантов, которые растопят любое сердце: парные гаджеты, уютные мелочи и подарки-впечатления. Никакой банальщины, только эстетика и искренние эмоции.

Читать полностью » Сердце колотится, мысли пугают: как понять, что тревога из-за здоровья переходит границы 06.02.2026 в 13:43

Психотерапевт Диана Генварская рассказала NewsInfo, когда тревожность за здоровье перестает быть нормальной.

Читать полностью » Гости засиделись допоздна: фраза, после которой они сами начинают собираться 06.02.2026 в 12:45

Психотерапевт Владимир Файнзильберг объяснил NewsInfo, как тактично дать понять гостям, что визит подходит к концу.

Читать полностью » Идеальная формула воспитания ребенка: секрет вовсе не в строгости 03.02.2026 в 16:29

Психолог Дарья Блинова рассказала NewsInfo, из каких элементов складывается идеальная формула воспитания ребенка.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Режим экономии против стройности: организм тормозит метаболизм из-за скрытого голода клеток
Красота и здоровье
Страх перед неудачами может оказаться токсичным: как привычка к провалу лишает успеха
Авто и мото
Комфорт с двойным дном: популярная функция в иномарках может внезапно подставить на парковке
Недвижимость
Запах из кухни дошел до соседей: реально ли в таком случае получить штраф
Красота и здоровье
Кожа горит после солнца: эти средства спасут ситуацию быстрее, чем думают многие
Авто и мото
Бак тает на глазах: привычки за рулем незаметно крадут каждый пятый литр бензина
Авто и мото
Турбина съела конкурента на завтрак: бесплатная энергия выхлопа вытеснила прожорливые моторы
Недвижимость
Мусорный бак подождет: обрезки обоев способны превратить типовую квартиру в дизайнерское жилье
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet