Приматы в Танзании перевернули представление о своём питании: новая звезда их рациона

Наблюдения за обезьянами в Танзании неожиданно показали: грибы могут быть не редкой добавкой, а важной частью их рациона. Для некоторых видов они оказались не запасным вариантом, а предпочтительной пищей. Этот вывод меняет наше понимание питания приматов и, возможно, проливает свет на то, чем питались наши далекие предки.

Грибы в меню приматов

Хотя микофагия — потребление грибов — встречается у многих обезьян, обычно она играет второстепенную роль: основу питания составляют фрукты и растения. Известно, что западные равнинные гориллы в Республике Конго круглый год едят трюфели. Теперь стало ясно, что в Африке есть и другие любители грибов.

В исследовании, опубликованном в Ecology and Evolution, приматологи изучили поведение животных в долине Исса на западе Танзании. С 2015 по 2023 годы они зафиксировали около 50 тысяч случаев кормления у трёх видов: шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), краснохвостых мартышек (Cercopithecus ascanius) и жёлтых павианов (Papio cynocephalus).

Кто и как ест грибы

Результаты оказались разными для каждого вида:

Шимпанзе ели грибы в сезон дождей, когда их было много, а фруктов — мало. В среднем они получали из грибов около 2% годового рациона, но в "пиковые месяцы" доля поднималась до 11%.

Краснохвостые мартышки тоже включали грибы в питание во время дождей, доводя их долю до 8%.

Жёлтые павианы показали особую приверженность: грибы составляли до 11% годового рациона, а в некоторые месяцы превышали 36%. Более того, павианы продолжали есть грибы даже в "неурожайные" периоды, что говорит о предпочтительном характере выбора.

"Для Papio cynocephalus грибы — не резервная, а любимая пища", — подчеркнули авторы исследования.

Сравнение потребления грибов у видов

Вид примата Средняя доля грибов Максимальная доля Характер потребления Шимпанзе ~2% До 11% Сезонное дополнение Краснохвостая мартышка ~2% До 8% Сезонное дополнение Жёлтый павиан ~11% Более 36% Предпочитаемая пища

Почему это важно для экологии

Учёные полагают, что такие различия — стратегический способ уменьшить конкуренцию за ресурсы. Разные виды животных, живущих в одной экосистеме, выбирают разные источники питания. В сезон, когда фруктов не хватает, одни переходят на грибы активнее, чем другие. Это снижает количество конфликтов и позволяет всем видам выживать рядом.

Длительные наблюдения в естественной среде (в данном случае — 8 лет). Фиксация каждого эпизода питания и сопоставление с условиями сезона. Анализ доступности ресурсов (фруктов, грибов, растений). Сравнение моделей питания разных видов. Интерпретация данных с точки зрения экологии и эволюции.

Ошибка: считать грибы исключительно "аварийной пищей".

Последствие: недооценка их роли в экосистеме.

Альтернатива: учитывать сезонные и видовые различия.

Ошибка: изучать только один вид приматов.

Последствие: ограниченные выводы о роли ресурсов.

Альтернатива: сопоставлять модели питания разных животных в одном ареале.

А что если грибы были важным источником пищи и для наших предков? Ландшафты, подобные долине Иссы, напоминают экосистемы, в которых жили древние гоминиды. Если современные приматы активно употребляют грибы, есть все основания предполагать, что австралопитеки или Homo habilis тоже делали это.

Плюсы и минусы грибной диеты для приматов

Плюсы Минусы Богатый источник питательных веществ Зависимость от сезона дождей Снижение конкуренции за фрукты Сложности в поиске вне сезона Возможность выживания при нехватке другой еды Некоторые грибы потенциально токсичны

FAQ

Зачем приматам грибы, если есть фрукты?

Они дают дополнительные питательные вещества и позволяют компенсировать нехватку плодов.

Кто из приматов ест грибы чаще всех?

Жёлтые павианы: для них грибы — любимая еда.

Могли ли древние люди есть грибы?

Да, археологические данные показывают следы грибов в зубном налёте неандертальцев.

Мифы и правда

Миф: грибы для приматов — случайная еда.

Правда: у некоторых видов они составляют значительную часть рациона.

Миф: только гориллы едят трюфели.

Правда: разные виды приматов регулярно потребляют грибы.

Миф: древние люди не ели грибы.

Правда: находки указывают на обратное.

3 интересных факта

В Республике Конго западные гориллы едят трюфели круглый год. У павианов грибы в отдельные месяцы составляют более трети всего рациона. Следы грибов находили даже в зубном налёте неандертальцев.

Исторический контекст

XX век — первые данные о грибах в рационе горилл.

2010-е — многолетние исследования питания приматов в Танзании.

2023 год — завершение наблюдений за шимпанзе, мартышками и павианами.

2024-2025 годы — публикации о ключевой роли грибов в рационе.