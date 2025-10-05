Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:20

Приматы в Танзании перевернули представление о своём питании: новая звезда их рациона

В Танзании жёлтые павианы включили грибы в основной рацион

Наблюдения за обезьянами в Танзании неожиданно показали: грибы могут быть не редкой добавкой, а важной частью их рациона. Для некоторых видов они оказались не запасным вариантом, а предпочтительной пищей. Этот вывод меняет наше понимание питания приматов и, возможно, проливает свет на то, чем питались наши далекие предки.

Грибы в меню приматов

Хотя микофагия — потребление грибов — встречается у многих обезьян, обычно она играет второстепенную роль: основу питания составляют фрукты и растения. Известно, что западные равнинные гориллы в Республике Конго круглый год едят трюфели. Теперь стало ясно, что в Африке есть и другие любители грибов.

В исследовании, опубликованном в Ecology and Evolution, приматологи изучили поведение животных в долине Исса на западе Танзании. С 2015 по 2023 годы они зафиксировали около 50 тысяч случаев кормления у трёх видов: шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), краснохвостых мартышек (Cercopithecus ascanius) и жёлтых павианов (Papio cynocephalus).

Кто и как ест грибы

Результаты оказались разными для каждого вида:

  • Шимпанзе ели грибы в сезон дождей, когда их было много, а фруктов — мало. В среднем они получали из грибов около 2% годового рациона, но в "пиковые месяцы" доля поднималась до 11%.

  • Краснохвостые мартышки тоже включали грибы в питание во время дождей, доводя их долю до 8%.

  • Жёлтые павианы показали особую приверженность: грибы составляли до 11% годового рациона, а в некоторые месяцы превышали 36%. Более того, павианы продолжали есть грибы даже в "неурожайные" периоды, что говорит о предпочтительном характере выбора.

"Для Papio cynocephalus грибы — не резервная, а любимая пища", — подчеркнули авторы исследования.

Сравнение потребления грибов у видов

Вид примата Средняя доля грибов Максимальная доля Характер потребления
Шимпанзе ~2% До 11% Сезонное дополнение
Краснохвостая мартышка ~2% До 8% Сезонное дополнение
Жёлтый павиан ~11% Более 36% Предпочитаемая пища

Почему это важно для экологии

Учёные полагают, что такие различия — стратегический способ уменьшить конкуренцию за ресурсы. Разные виды животных, живущих в одной экосистеме, выбирают разные источники питания. В сезон, когда фруктов не хватает, одни переходят на грибы активнее, чем другие. Это снижает количество конфликтов и позволяет всем видам выживать рядом.

Советы шаг за шагом: как исследуют питание приматов

  1. Длительные наблюдения в естественной среде (в данном случае — 8 лет).

  2. Фиксация каждого эпизода питания и сопоставление с условиями сезона.

  3. Анализ доступности ресурсов (фруктов, грибов, растений).

  4. Сравнение моделей питания разных видов.

  5. Интерпретация данных с точки зрения экологии и эволюции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать грибы исключительно "аварийной пищей".

  • Последствие: недооценка их роли в экосистеме.

  • Альтернатива: учитывать сезонные и видовые различия.

  • Ошибка: изучать только один вид приматов.

  • Последствие: ограниченные выводы о роли ресурсов.

  • Альтернатива: сопоставлять модели питания разных животных в одном ареале.

А что если…

А что если грибы были важным источником пищи и для наших предков? Ландшафты, подобные долине Иссы, напоминают экосистемы, в которых жили древние гоминиды. Если современные приматы активно употребляют грибы, есть все основания предполагать, что австралопитеки или Homo habilis тоже делали это.

Плюсы и минусы грибной диеты для приматов

Плюсы Минусы
Богатый источник питательных веществ Зависимость от сезона дождей
Снижение конкуренции за фрукты Сложности в поиске вне сезона
Возможность выживания при нехватке другой еды Некоторые грибы потенциально токсичны

FAQ

Зачем приматам грибы, если есть фрукты?
Они дают дополнительные питательные вещества и позволяют компенсировать нехватку плодов.

Кто из приматов ест грибы чаще всех?
Жёлтые павианы: для них грибы — любимая еда.

Могли ли древние люди есть грибы?
Да, археологические данные показывают следы грибов в зубном налёте неандертальцев.

Мифы и правда

  • Миф: грибы для приматов — случайная еда.

  • Правда: у некоторых видов они составляют значительную часть рациона.

  • Миф: только гориллы едят трюфели.

  • Правда: разные виды приматов регулярно потребляют грибы.

  • Миф: древние люди не ели грибы.

  • Правда: находки указывают на обратное.

3 интересных факта

  1. В Республике Конго западные гориллы едят трюфели круглый год.

  2. У павианов грибы в отдельные месяцы составляют более трети всего рациона.

  3. Следы грибов находили даже в зубном налёте неандертальцев.

Исторический контекст

XX век — первые данные о грибах в рационе горилл.

2010-е — многолетние исследования питания приматов в Танзании.

2023 год — завершение наблюдений за шимпанзе, мартышками и павианами.

2024-2025 годы — публикации о ключевой роли грибов в рационе.

