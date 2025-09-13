Холодная угроза выживания: как климатические качели стёрли предков приматов с лица Земли

Представьте: миллионы лет назад, в мире динозавров, наши далёкие предки-приматы дрожали от холода, а не качались на лианах в тропических джунглях. Звучит невероятно? Исследование учёных из Университета Рединга в Великобритании, переворачивает устоявшиеся представления о происхождении приматов.

Что опровергает исследование?

Десятилетиями учебники биологии внушали нам, что приматы — это группа, включающая обезьян, человекообразных и людей, — эволюционировали в тёплых тропических лесах. Но новое исследование ставит под сомнение эту "гипотезу тёплых тропических лесов", которая доминировала в науке более 40 лет.

"Десятилетиями идея о том, что приматы эволюционировали во влажных тропических лесах, не подвергалась сомнению. Наши результаты полностью меняют эту точку зрения. Оказывается, приматы произошли не из пышных джунглей, а из холодных сезонных условий Северного полушария", — говорит ведущий автор исследования Хорхе Авария-Ллаутурео.

Где и когда появились первые приматы?

Согласно исследованию, первые приматы возникли около 66 миллионов лет назад в холодном сезонном климате, вероятно, в Северной Америке. Они сталкивались с морозными зимами и жарким летом. Команда учёных использовала статистические модели и данные об ископаемых останках для реконструкции климата и места обитания предков приматов. В 70% анализов общий предок современных приматов находился в Северной Америке, а в оставшихся 30% — в Западной Европе.

Оба сценария указывают на климат типа Dfa по системе Кёппен-Гейгера: зимой температуры опускались ниже нуля, а летом поднимались выше 22 °C.

Как развивалась их миграция?

Эти ранние приматы добрались до тропиков только миллионы лет спустя. Сначала они обитали в умеренных зонах, потом в засушливых районах и, наконец, в тропических лесах, где сегодня живёт большинство видов. Исследование подчёркивает, что приматы расселялись по разным климатическим зонам, прежде чем обосноваться в современных тропических лесах.

Ключевую роль сыграли локальные, а не глобальные изменения климата. При резких перепадах температуры или осадков приматы, которые перемещались дальше (в среднем на 561 км), выживали лучше, чем те, кто оставался в нестабильных регионах (137 км). Более того, быстрые климатические изменения ускоряли видообразование.

Как они пережили морозные зимы? Учёные предполагают, что ранние приматы могли впадать в спячку, подобно современным карликовым лемурам на Мадагаскаре, которые зарываются под корни и листья. Общий предок, возможно, замедлял метаболизм в холодные месяцы, как медведи.

Почему старая гипотеза ошибочна?

Гипотеза о тропических лесах опиралась на современное распространение приматов и ископаемые останки, найденные на широтах, которые когда-то считались тропическими. Но новый анализ показывает, что в палеоцене и эоцене эти регионы были холодными. Распространение приматов не зависело от тропического климата — скорее, изменчивость среды способствовала их эволюционной радиации.

Исследование также опровергает идею, что периоды глобального потепления, как палеоцен-эоценовый термический максимум (ПЭТМ), увеличивали разнообразие приматов. Наоборот, именно локальные изменения — будь то более сухой, влажный, холодный или тёплый климат — определяли их судьбу.

Уроки для нас сегодня

Понимание, как предки-приматы справлялись с климатическими изменениями, может помочь в преодолении современного кризиса.

"Знание того, как они выживали в нестабильных условиях, помогает нам предсказать, как современные виды будут реагировать на изменения окружающей среды", — подчёркивает Авария-Ллаутурео.

В итоге, исследование делает важный вывод: приматы, которые не смогли адаптироваться, не перебрались в более стабильные условия, когда их среда изменилась слишком быстро. Это напоминание: в природе успех зависит от движения и удачи.