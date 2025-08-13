Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Альфа-самец шимпанзе в джунглях
Альфа-самец шимпанзе в джунглях
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:33

66 миллионов лет назад: что скрывает история о первых приматах

Новые данные: эволюция приматов началась в условиях низких температур

Знаете ли вы, что первые приматы, возможно, появились не в тропиках, как мы привыкли думать, а в холодном климате Северной Америки? Исследование, опубликованное в журнале PNAS учеными из Университета Рединга, ставит под сомнение традиционные представления о происхождении этих удивительных существ.

Приматы из холодного климата

Согласно данным, собранным командой исследователей, первые приматы существовали 66 миллионов лет назад в условиях, далеких от теплых и влажных тропиков. Они сталкивались с морозными зимами и жарким летом, что кардинально меняет наше понимание их эволюции. Хорхе Авария-Ллаутурео, ведущий автор исследования, подчеркивает, что оказывается, приматы произошли не из пышных джунглей, а из холодных сезонных условий Северного полушария.

Команда использовала ископаемые остатки и модели палеоклимата для реконструкции условий, в которых обитали предки приматов. Результаты показали, что 70% анализов указывают на Северную Америку как на место обитания общего предка всех современных приматов, а оставшиеся 30% — на Западную Европу. Оба сценария свидетельствуют о наличии холодного климата с зимними температурами ниже нуля и летними выше 22 °C.

Эволюция приматов

Приматы начали расселяться по различным климатическим зонам, начиная с умеренных и заканчивая тропическими лесами, где они обитают сегодня. Исследование подчеркивает, что локальные изменения климата оказывали значительное влияние на их эволюцию. Приматы, которые могли мигрировать на расстояния до 561 км, имели больше шансов на выживание, чем те, кто оставался в нестабильных условиях.

Исследователи предполагают, что предки приматов могли впадать в спячку, как современные карликовые лемуры на Мадагаскаре. Возможно, они замедляли свой метаболизм в холодные месяцы, что позволяло им справляться с низкими температурами.

Ключевые выводы исследования

Гипотеза о тропических лесах основывалась на ископаемых остатках и современном распространении приматов. Однако новый анализ показывает, что в палеоцене и эоцене эти регионы были холодными. Изменчивость окружающей среды, а не тропический климат, способствовала эволюционной радиации приматов.

Исследование также опровергает мнение о том, что глобальное потепление, как палеоцен-эоценовый термический максимум, способствовало увеличению разнообразия приматов. Локальные климатические изменения оказались более значительными для их судьбы.

Уроки для современности

Понимание того, как наши предки справлялись с изменениями климата, может помочь нам в решении современных экологических проблем. Авария-Ллаутурео отмечает, что знание о том, как приматы выживали в нестабильных условиях, может предсказать, как современные виды будут реагировать на изменения окружающей среды.

Исследование завершает важным выводом: приматы, которые не смогли адаптироваться к быстро меняющимся условиям, не выжили. Это служит напоминанием о том, что в природе адаптация — это вопрос движения и удачи.

