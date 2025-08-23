Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шимпанзе с перебродившим фруктом
Опубликована сегодня в 22:06

Как холод помог приматам завоевать планету — и почему это важно сегодня

Палеоклиматологи обнаружили следы приматов в регионах с сезонными холодами

Долгое время считалось, что первые приматы появились в тёплых тропических лесах. Однако новое исследование опровергает эту гипотезу — оказывается, их родиной был холодный сезонный климат Северного полушария.

Открытие, меняющее представления об эволюции

Учёные из Университета Рединга проанализировали данные окаменелостей и применили статистическое моделирование, чтобы восстановить среду обитания древних приматов. Результаты показали: их предки жили в регионах с резкой сменой сезонов — жарким летом и морозными зимами.

"Десятилетиями идея о том, что приматы эволюционировали в тёплых тропических лесах, не подвергалась сомнению. Наши результаты полностью переворачивают эту точку зрения", — говорит ведущий автор исследования Хорхе Авария-Ллаутурео.

Как холод помог приматам выжить?

Адаптация к суровым условиям сыграла ключевую роль:

  • миграция — Приматы, способные преодолевать большие расстояния (в среднем 561 км), быстрее осваивали новые территории и давали начало новым видам.
  • спячка — Возможно, древние приматы, подобно современным медведям, замедляли метаболизм зимой. Карликовые лемуры Мадагаскара до сих пор так делают, прячась от холода под землёй.

Сначала приматы населяли зоны с умеренным климатом, затем — пустыни, и лишь миллионы лет спустя достигли влажных джунглей. Резкие изменения температуры и осадков заставляли их мигрировать, ускоряя видообразование.

