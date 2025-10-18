Кардиологи и реабилитологи растут, терапевты и педиатры убывают: кадровый сдвиг в болгарской медицине

В последние десять лет болгарская медицина переживает заметную переустойчивку кадров. Число специалистов растёт точечно, а вот те, кто отвечает за первичную помощь, — семейные врачи — сокращаются быстрее остальных. Это не просто статистика: от доступности врача общей практики (ВОП) зависит вход в систему здравоохранения, профилактика и равный доступ к лечению в городе и селе.

Что происходит: базовые выводы

Данные последних лет показывают разнонаправленную динамику. Медсёстры — минус около 10% за десятилетие, врачи в целом — плюс ~4% (чуть более 30 тыс. в 2024 году, на ~1100 больше, чем в 2015-м). Но ВОП — минус 15% (-678 человек). Средняя нагрузка на одного семейного врача выросла до ~1701 пациента в 2023 году — на сотню больше, чем десять лет назад.

Причины неоднородны: миграция и демография, длительное обучение и отсроченная окупаемость, узкие возможности специализации, неравномерная оплата, разница в потенциале частной практики и финансируемых клинических направлений, а также географические диспропорции.

Картина по специальностям: кто убывает, кто растёт

Рост наблюдается у кардиологов (+23%), рентгенологов (+23%), специалистов по физиотерапии и реабилитации (+26%), а также ортопедов, урологов, офтальмологов, анестезиологов. Снижается число терапевтов (-26%), педиатров (-17%), хирургов (-8%), врачей скорой помощи и психиатров. ВОП падают стабильнее всего.

"Сравнение": динамика ключевых специализаций (10 лет)