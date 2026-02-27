Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зубы
Зубы
© commons.wikimedia.org by David Shankbone is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:21

Аденоиды ломают прикус незаметно: родители редко связывают эти проблемы

Формирование неправильного прикуса можно частично предотвратить, однако на некоторые факторы повлиять практически невозможно, пояснила врач-стоматолог, ведущая программы "Доктор И" Ирина Першина. О способах профилактики нарушений прикуса специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Причин формирования неправильного прикуса существует множество и не все из них поддаются контролю, отметила Першина.

"Неправильный прикус может быть как наследственная история, так и другие проблемы — отсутствие грудного вскармливания, неправильное грудное вскармливание, вредные привычки у детей, особенности развития организма могут опосредованно повлиять на прикус, ранняя потеря молочных зубов", — отметила Першина.

Стоматолог подчеркнула, что своевременные профилактические меры в период молочных зубов способны снизить риски. Если молочные зубы сохраняются до естественной смены, рост челюстей и прорезывание постоянных зубов происходят в срок, это уменьшает вероятность нарушений.

Отдельное внимание специалист обратила на заболевания ЛОР-органов у детей, в частности на нарушение носового дыхания и аденоиды. По ее словам, родители не всегда обращают на это внимание, хотя такой фактор может напрямую влиять на формирование прикуса.

"Я сталкивалась со случаем, когда у ребенка в четыре года вообще не дышит нос. Родителям говорю, а они первый раз про это слышат. Можно было повлиять на этот фактор, и прикус бы формировался по-другому", — добавила врач.

Першина посоветовала родителям при малейших сомнениях обращаться к специалистам, в том числе за дополнительным мнением, чтобы выявить возможные причинные факторы и постараться скорректировать их на ранней стадии.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тепло уходит, грипп приходит: как свиной грипп становится настоящей угрозой для каждого вчера в 18:15

Свинной грипп имеет скрытые симптомы, и на ранних стадиях его сложно разграничить с обычной простудой.

Читать полностью » Мина под малым тазом: привычка листать ленту превращает визит в туалет в сосудистую пытку вчера в 17:46

Утренняя привычка проверять почту, сидя на унитазе, оказалась опаснее, чем кажется. Ученые обнаружили пугающую связь между скроллингом ленты и биомеханикой вен.

Читать полностью » Будильник на двадцать пятой минуте: найдена идеальная доза сна для полной перезагрузки ума вчера в 16:10

Ученые определили идеальное время для дневного отдыха, которое превращает свежие впечатления в прочные знания, не вызывая чувства разбитости и тяжести в голове.

Читать полностью » Троянский конь внутри тела: пластик в мужской системе стал скрытым триггером опасных мутаций вчера в 15:53

Исследователи обнаружили, что ткани мужского организма буквально пропитаны 12 видами пластика, который попадает внутрь из привычных упаковок и даже домашней пыли.

Читать полностью » Дорого и бесполезно: кому на самом деле нужно сдавать генетические тесты вчера в 14:26

Генетик Константин Китаев рассказал NewsInfo, в каких случаях желательно сделать генетический тест.

Читать полностью » Женское тело под угрозой: как менопауза нарушает привычный баланс гормонов и метаболизма вчера в 10:19

В менопаузе многие женщины сталкиваются с привычным дисбалансом: лишний вес, трудности со сном и стресс. Узнайте секреты, как изменить эту ситуацию.

Читать полностью » Проблема на фоне облаков: как витамин D влияет на настроение и здоровье кожи в зимний сезон вчера в 8:27

Пасмурные дни могут быть обманчивыми, ведь витамин D — ключ к поддержанию вашего здоровья и энергии.

Читать полностью » Голливудский блеск в тюбике: как маркетинг обманывает нас об эффективности отбеливающих зубных паст вчера в 6:08

Отбеливающие зубные пасты обещают мгновенный эффект, но правда проста: они лишь удаляют налет.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Коричневый сдает позиции: аристократичный серый стал главным цветом брюк
Наука
Галактика превращается в медузу: хвосты из газа тянутся на десятки тысяч световых лет в скоплении
Красота и здоровье
Человек меняет шерсть, как звери: сезонная потеря волос оказалась обычным эхом эволюции
Еда
Аромат чеснока крадет сердца: сырные булочки на бриошь-тесте держат хруст и мягкость в идеальном балансе
Недвижимость
Грязь липнет с двойной силой: привычные жесты в уборке, которые мгновенно притягивают новую пыль
Питомцы
Шумный враг поднимает панику: как пылесос превращает дом в зону стресса для питомцев
Садоводство
Тропический гость превращается в палку: роковая ошибка с грунтом, которая убивает домашнее авокадо
Туризм
Отказов почти нет: как чистые документы гарантируют успешное получение визы в Японию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet