Аденоиды ломают прикус незаметно: родители редко связывают эти проблемы

Формирование неправильного прикуса можно частично предотвратить, однако на некоторые факторы повлиять практически невозможно, пояснила врач-стоматолог, ведущая программы "Доктор И" Ирина Першина. О способах профилактики нарушений прикуса специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Причин формирования неправильного прикуса существует множество и не все из них поддаются контролю, отметила Першина.

"Неправильный прикус может быть как наследственная история, так и другие проблемы — отсутствие грудного вскармливания, неправильное грудное вскармливание, вредные привычки у детей, особенности развития организма могут опосредованно повлиять на прикус, ранняя потеря молочных зубов", — отметила Першина.

Стоматолог подчеркнула, что своевременные профилактические меры в период молочных зубов способны снизить риски. Если молочные зубы сохраняются до естественной смены, рост челюстей и прорезывание постоянных зубов происходят в срок, это уменьшает вероятность нарушений.

Отдельное внимание специалист обратила на заболевания ЛОР-органов у детей, в частности на нарушение носового дыхания и аденоиды. По ее словам, родители не всегда обращают на это внимание, хотя такой фактор может напрямую влиять на формирование прикуса.

"Я сталкивалась со случаем, когда у ребенка в четыре года вообще не дышит нос. Родителям говорю, а они первый раз про это слышат. Можно было повлиять на этот фактор, и прикус бы формировался по-другому", — добавила врач.

Першина посоветовала родителям при малейших сомнениях обращаться к специалистам, в том числе за дополнительным мнением, чтобы выявить возможные причинные факторы и постараться скорректировать их на ранней стадии.