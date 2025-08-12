Холод — не всегда друг: как правильное охлаждение отличается от опасного
Когда столбик термометра уверенно ползёт вверх, а воздух словно застыл, хочется охладиться любой ценой. Лёд на шею, холодные пакеты, замороженные гели — кажется, сработает всё. Но не всё так просто. По словам врача-невролога, члена Европейской академии неврологов Ойбека Тургунхужаева, некоторые из этих способов могут навредить даже здоровому человеку. Об этом он рассказал в интервью KP. RU.
Что происходит с сосудами на жаре?
При высоких температурах наш организм адаптируется: сосуды расширяются, особенно в области шеи, где проходят крупные артерии, питающие головной мозг. Именно это расширение позволяет телу эффективнее сбрасывать лишнее тепло.
Но стоит приложить к шее лед или что-то очень холодное — и сосуды резко сужаются.
Такой спазм может вызвать:
- скачок давления,
- учащённое сердцебиение,
- перегрузку сердечно-сосудистой системы.
"Это опасно даже для людей без диагнозов, а у пациентов с гипертонией или сердечно-сосудистыми проблемами риск особенно высок", — подчёркивает врач.
А как тогда охлаждаться безопасно?
Тургунхужаев рекомендует избегать экстремального холода в области шеи и головы. Вместо этого — выбирать охлаждающие воротники и аксессуары, которые:
- не вызывают резкого перепада температуры;
- обеспечивают постепенное и равномерное охлаждение;
- не контактируют с кожей напрямую ледяной поверхностью.
Но есть нюанс: не все такие гаджеты одинаково полезны.
Осторожно с дешёвыми аналогами
Некоторые бюджетные модели, особенно с полиэтиленовыми трубками, замораживаемыми в морозилке, могут быть небезопасны. Контакт с такими аксессуарами вызывает локальный температурный шок, что по сути мало чем отличается от прикладывания льда.
Использовать их можно, но только через ткань и не дольше 10-15 минут.
Как правильно охлаждаться в жару:
- Пейте прохладную воду (не ледяную)
- Носите светлую свободную одежду
- Избегайте открытого солнца с 11:00 до 16:00
- Используйте вентиляторы и проветривание
- Применяйте мягкие способы охлаждения — например, влажные компрессы
