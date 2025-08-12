Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кубики льда
Кубики льда
© flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:21

Холод — не всегда друг: как правильное охлаждение отличается от опасного

Врач предупредил: охлаждение шеи льдом опасно для сердечно-сосудистой системы

Когда столбик термометра уверенно ползёт вверх, а воздух словно застыл, хочется охладиться любой ценой. Лёд на шею, холодные пакеты, замороженные гели — кажется, сработает всё. Но не всё так просто. По словам врача-невролога, члена Европейской академии неврологов Ойбека Тургунхужаева, некоторые из этих способов могут навредить даже здоровому человеку. Об этом он рассказал в интервью KP. RU.

Что происходит с сосудами на жаре?
При высоких температурах наш организм адаптируется: сосуды расширяются, особенно в области шеи, где проходят крупные артерии, питающие головной мозг. Именно это расширение позволяет телу эффективнее сбрасывать лишнее тепло.

Но стоит приложить к шее лед или что-то очень холодное — и сосуды резко сужаются.
Такой спазм может вызвать:

  • скачок давления,
  • учащённое сердцебиение,
  • перегрузку сердечно-сосудистой системы.

"Это опасно даже для людей без диагнозов, а у пациентов с гипертонией или сердечно-сосудистыми проблемами риск особенно высок", — подчёркивает врач.

А как тогда охлаждаться безопасно?
Тургунхужаев рекомендует избегать экстремального холода в области шеи и головы. Вместо этого — выбирать охлаждающие воротники и аксессуары, которые:

  • не вызывают резкого перепада температуры;
  • обеспечивают постепенное и равномерное охлаждение;
  • не контактируют с кожей напрямую ледяной поверхностью.

Но есть нюанс: не все такие гаджеты одинаково полезны.

Осторожно с дешёвыми аналогами
Некоторые бюджетные модели, особенно с полиэтиленовыми трубками, замораживаемыми в морозилке, могут быть небезопасны. Контакт с такими аксессуарами вызывает локальный температурный шок, что по сути мало чем отличается от прикладывания льда.

Использовать их можно, но только через ткань и не дольше 10-15 минут.

Как правильно охлаждаться в жару:

  • Пейте прохладную воду (не ледяную)
  • Носите светлую свободную одежду
  • Избегайте открытого солнца с 11:00 до 16:00
  • Используйте вентиляторы и проветривание
  • Применяйте мягкие способы охлаждения — например, влажные компрессы

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: в жару белая одежда охлаждает, но хуже защищает от солнца сегодня в 17:12

Обманчивая прохлада белого: вот почему тёмная одежда летом может быть полезнее

Многие уверены, что белая одежда — лучший выбор для лета, но последние исследования показывают, что всё не так однозначно. Тёмные цвета могут быть лучше для защиты от ультрафиолета.

Читать полностью » Как интервальные тренировки HIIT сжигают жир на животе быстрее обычного кардио сегодня в 16:49

Хватит мечтать о плоском животе: начните делать это — и результаты вас удивят

Новое исследование доказало: HIIT сжигает жир на животе эффективнее кардио! Всего 15 минут, и вы увидите результат.

Читать полностью » 3,5 млн случаев к 2036: как ожирение и стресс провоцируют мерцательную аритмию сегодня в 16:27

Мерцательная аритмия грозит миллионам: что делать, чтобы защитить своё сердце?

К 2036 году число россиян с мерцательной аритмией может достичь 3,5 млн. Медики выделили ожирение, стресс и генетику как ключевые факторы риска, а также назвали эффективный метод лечения — радиочастотную абляцию.

Читать полностью » Врачи: клетчатка, сон и интервальные тренировки ускоряют похудение и улучшают обмен веществ сегодня в 15:43

Сжигаем жир на животе: 10 шагов к плоскому животу без диет и изнурительных тренировок

Диетологи раскрывают 10 научно обоснованных способов уменьшить объемы живота, улучшить пищеварение и ускорить метаболизм без строгих диет и изнурительных тренировок.

Читать полностью » Как черный перец и розмарин улучшают здоровье и вкус — эксперты раскрывают секрет сегодня в 15:24

Вкусно и полезно: что может сделать черный перец с розмарином для вашего организма?

Эксперты в области гастрономии раскрывают полезные свойства черного перца и розмарина, которые могут преобразить ваши блюда и улучшить самочувствие. Читайте дальше!

Читать полностью » Почему нельзя в душ сразу после еды: вот что говорят врачи сегодня в 14:33

Тайный враг пищеварения: почему нельзя бежать в душ сразу после трапезы

Принятие душа после еды создает дополнительную нагрузку на организм, отвлекая кровь от пищеварительной системы, что замедляет пищеварение и может вызвать неприятные симптомы

Читать полностью » Диетолог Дианова назвала продукты, помогающие при магнитных бурях сегодня в 14:18

Голова раскалывается не просто так: еда, которая может помочь при магнитных бурях

Какие продукты помогут легче перенести магнитные бури и чего стоит избегать в эти дни? Диетолог рассказала, как питание влияет на самочувствие во время вспышек на Солнце.

Читать полностью » Как правильно расчесывать волосы: пошаговая инструкция для здоровья и красоты сегодня в 13:33

Спутанные волосы больше не проблема: гениальная техника расчёсывания преобразит ваши локоны

Узнайте, как правильно расчесывать волосы, чтобы избежать ломкости, повреждений и сохранить их красоту. Пошаговая техника для здоровых и блестящих локонов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Стоматологическая операция в Москве закончилась трагедией из-за недостоверной анкеты пациента
Садоводство

Учёный Кондратенок: в августе у клубники формируются почки будущего урожая
ЮФО

VIII музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова стартовал в Севастополе
Питомцы

Новосибирский зоопарк принимает в дар свежие овощи и фрукты с огородов
Наука и технологии

Учёные NASA: воздушные космические взрывы представляют большую угрозу, чем падение метеоритов
Красота и здоровье

6 ошибок, из-за которых ваши зубы теряют белизну — как их избежать
Авто и мото

Горящие индикаторы на приборной панели могут стать причиной эвакуации автомобиля
УрФО

В ямальском селе Лопхари обнаружены уникальные серебряные артефакты XII века
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru