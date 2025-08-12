Холод — не всегда друг: как правильное охлаждение отличается от опасного

Когда столбик термометра уверенно ползёт вверх, а воздух словно застыл, хочется охладиться любой ценой. Лёд на шею, холодные пакеты, замороженные гели — кажется, сработает всё. Но не всё так просто. По словам врача-невролога, члена Европейской академии неврологов Ойбека Тургунхужаева, некоторые из этих способов могут навредить даже здоровому человеку. Об этом он рассказал в интервью KP. RU.

Что происходит с сосудами на жаре?

При высоких температурах наш организм адаптируется: сосуды расширяются, особенно в области шеи, где проходят крупные артерии, питающие головной мозг. Именно это расширение позволяет телу эффективнее сбрасывать лишнее тепло.

Но стоит приложить к шее лед или что-то очень холодное — и сосуды резко сужаются.

Такой спазм может вызвать:

скачок давления,

учащённое сердцебиение,

перегрузку сердечно-сосудистой системы.

"Это опасно даже для людей без диагнозов, а у пациентов с гипертонией или сердечно-сосудистыми проблемами риск особенно высок", — подчёркивает врач.

А как тогда охлаждаться безопасно?

Тургунхужаев рекомендует избегать экстремального холода в области шеи и головы. Вместо этого — выбирать охлаждающие воротники и аксессуары, которые:

не вызывают резкого перепада температуры;

обеспечивают постепенное и равномерное охлаждение;

не контактируют с кожей напрямую ледяной поверхностью.

Но есть нюанс: не все такие гаджеты одинаково полезны.

Осторожно с дешёвыми аналогами

Некоторые бюджетные модели, особенно с полиэтиленовыми трубками, замораживаемыми в морозилке, могут быть небезопасны. Контакт с такими аксессуарами вызывает локальный температурный шок, что по сути мало чем отличается от прикладывания льда.

Использовать их можно, но только через ткань и не дольше 10-15 минут.



Как правильно охлаждаться в жару: