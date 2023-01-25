Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных.

Закон № 8271 усиливает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или воинской части.

В частности, на Украине, будет введено более суровое наказание за невыполнение приказа, оставление воинской службы в условиях военного положения или боевой обстановки будет наказываться лишением свободы, также увеличатся сроки наказания за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения.

По информации СМИ, законопроект подготовила фракция "Слуги народа", в Верховной раде документ представлял начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала.