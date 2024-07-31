Житель столицы России, бывший специалист по проектированию летательных аппаратов, стал обладателем крупного выигрыша в лотерею. Сумма приза составила около 170 миллионов рублей. Эту информацию предоставило агентство РИА Новости, ссылаясь на официальное заявление компании "Спортлото".

Победитель, пожелавший остаться неизвестным, оказался пенсионером с увлечением футболом. Согласно установленным правилам, денежные средства будут переведены счастливчику в течение шести месяцев.

Удача улыбнулась москвичу в лотерее "4 из 20". Стоит отметить, что вероятность выигрыша значительно возросла благодаря приобретению билета с множественными комбинациями.

Общая сумма выигрыша составила 169 966 702 рубля. После вычета налога в размере 25 395 005 рублей, на банковский счет победителя поступит 144 571 697 рублей. Выплата будет произведена в сроки, предусмотренные законодательством.

Ранее сообщалось о другом крупном выигрыше. Рабочий из Тюмени Юрий Семин стал миллиардером, выиграв в новогоднюю лотерею. Однако он и его супруга Светлана решили не менять привычный образ жизни и продолжить трудовую деятельность. Семья подчеркнула важность рационального использования полученных средств.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ibtihal AL-Harthi (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)