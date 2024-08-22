Как превратить крошечную прихожую в стильное пространство: хитрости дизайнеров

Небольшие помещения требуют особого подхода к дизайну. Оформление маленькой прихожей может превратиться в увлекательный процесс, если использовать компактную многофункциональную мебель и правильные аксессуары.

Эти хитрости помогут не только визуально увеличить пространство, но и сделать его максимально функциональным.

Основные зоны в прихожей

Зона для обуви и одежды. Для удобства в прихожей стоит разместить обувницу и вешалку для верхней одежды. Это минимизирует беспорядок и защитит от загрязнений. Система хранения. Встроенный шкаф или узкий комод идеально впишутся в небольшие помещения. Иногда даже можно организовать мини-гардеробную. Место для сборов. Зеркало во весь рост поможет перед выходом, а скамья или компактный пуфик добавят комфорта. Уголок для мелочей. Подвесные полки или небольшая консоль у входа станут удобным решением для хранения ключей и других мелочей.

Идеи для увеличения пространства

Светлые оттенки и однотонные поверхности. Используйте светлую моющуюся краску или текстурную штукатурку, чтобы визуально расширить помещение.

Используйте светлую моющуюся краску или текстурную штукатурку, чтобы визуально расширить помещение. Молдинги. Этот декоративный элемент помогает корректировать пропорции стен и добавляет зонирование.

Грамотно обустроив прихожую, можно не только улучшить её внешний вид, но и сделать её более практичной и удобной для ежедневного использования.

Фото: unsplash. com/philberndt(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)