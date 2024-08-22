Как превратить крошечную прихожую в стильное пространство: хитрости дизайнеров

Небольшие помещения требуют особого подхода к дизайну. Оформление маленькой прихожей может превратиться в увлекательный процесс, если использовать компактную многофункциональную мебель и правильные аксессуары.
Эти хитрости помогут не только визуально увеличить пространство, но и сделать его максимально функциональным.
Основные зоны в прихожей
- Зона для обуви и одежды. Для удобства в прихожей стоит разместить обувницу и вешалку для верхней одежды. Это минимизирует беспорядок и защитит от загрязнений.
- Система хранения. Встроенный шкаф или узкий комод идеально впишутся в небольшие помещения. Иногда даже можно организовать мини-гардеробную.
- Место для сборов. Зеркало во весь рост поможет перед выходом, а скамья или компактный пуфик добавят комфорта.
- Уголок для мелочей. Подвесные полки или небольшая консоль у входа станут удобным решением для хранения ключей и других мелочей.
Идеи для увеличения пространства
- Светлые оттенки и однотонные поверхности. Используйте светлую моющуюся краску или текстурную штукатурку, чтобы визуально расширить помещение.
- Молдинги. Этот декоративный элемент помогает корректировать пропорции стен и добавляет зонирование.
Грамотно обустроив прихожую, можно не только улучшить её внешний вид, но и сделать её более практичной и удобной для ежедневного использования.
Фото: unsplash. com/philberndt(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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