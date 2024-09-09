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ВСУ направляют БПЛА в автомобили мирных граждан в Горловке
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Мэр Горловки призвал жителей избегать трассы под ударами ВСУ: они атакуют гражданские автомобили

ВСУ направляют БПЛА в автомобили мирных граждан в Горловке

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска усилили атаки на гражданские автомобили с использованием беспилотников.

По его словам, трасса "Горловка-Ясиноватая" находится под постоянными ударами, что создает серьёзную угрозу для мирных жителей.

В своём обращении к жителям города Приходько настоятельно рекомендовал воздержаться от использования данной трассы, отметив, что обстрелы со стороны ВСУ стали более частыми и целенаправленными. Украинские силы, по словам мэра, намеренно атакуют транспортные средства, в результате чего поездки по этому маршруту становятся крайне опасными.

Мэр также посоветовал гражданам заранее планировать свои маршруты, выбирая более безопасные дороги, чтобы избежать возможных трагедий.

Горловка, находящаяся в 50 километрах к северу от Донецка, является важным промышленным центром, где расположены крупные предприятия, такие как химический концерн "Стирол" и угольные шахты. До начала конфликта в Донбассе численность населения города превышала 250 тысяч человек.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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