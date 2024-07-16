Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил мнение, что конфронтация на Украине стала неотвратимой после прихода к власти в Киеве лиц с неонацистскими взглядами, при этом указывая на временной аспект начала столкновений как на неопределенный.

В беседе с ресурсом "Аргументы и факты" он отметил, что стремление США и их союзников заключалось лишь в сдерживании России и стремлении к ее поражению.

Медведев подчеркнул, что Россия так и не получила обещанных гарантий безопасности и заявленного нейтралитета от НАТО. Напротив, было зафиксировано настойчивое стремление включить Киев в альянс НАТО и вызвать конфликт внутри страны, что, по сути, привело к гражданской войне.

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