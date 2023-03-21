"Мошенничество": Пригожин прокомментировал информацию о просьбе оказать поддержку ЧВК "Вагнер" от его имени

Евгений Пригожин назвал "мошенничеством" все просьбы о финансовой помощи от лица якобы ЧВК "Вагнер".

В пресс-службу компании "Конкорд" поступил запрос от редакции "Верстка", журналисты которого сослались на слова директора фонда "Сохраняя жизнь" Анны Межовой. Она получила письмо от некоего Фонда поддержки деятельности ЧВК "Вагнер" под названием "Кувалда". В письме от лица Евгения Пригожина просили о выделении финансовой помощи бойцам военного формирования.

Рассуждая о подлинности письма, Пригожин поблагодарил за информацию и категорично заявил, что никто из его сотрудников, включая его самого, с подобными просьбами ни к кому не обращались.

"Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть: ЧВК "Вагнер" ни в каких видах материальной помощи — прямых или косвенных — не нуждается. Поэтому все, что вам приходит или может прийти не что иное, как, мягко сказать, мошенничество", — констатировал предприниматель.

Ранее стало известно, что жителям Москвы стали звонить мошенники от имени Евгения Пригожина с угрозой, что за ними скоро приедет ЧВК "Вагнер".