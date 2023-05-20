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  • Опубликована сегодня в 18:17

"Пригожин — действующее лицо истории": Прилепин сравнил главу ЧВК "Вагнер" с Потемкиным и Щорсом

Евгений Пригожин займет место на страницах российской истории рядом с Ермаком, Потемкиным и Щорсом. Так роль основателя ЧВК "Вагнер" в спецоперации на Украине оценил писатель Захар Прилепин, комментируя освобождение Бахмута.

"Пригожин-Бахмутский взял город! Слава "Вагнеру". Вечная память всем павшим. Это была великая битва", — сказал Прилепин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что этой победой русские воины вновь продемонстрировали способность "кромсать и рвать все спецназы мира", в том числе иностранных наемников, инструкторов и им подобных.

"Евгений Пригожин — действующее лицо нашей национальной истории. Рядом с Ермаком, Потемкиным, Щорсом — в этом числе. Да будет русская Победа огромней и ярче", — заявил писатель.

Об успешном окончании битвы за Бахмут Евгений Пригожин сообщил днем 20 мая. По его словам, город был освобожден в районе полудня.

Глава "оркестра" подчеркнул, что в сражении участвовали исключительно подразделения ЧВК "Вагнер", а информация о присутствии там ВДВ или иных частей российской армии не соответствует действительности. Всего операция "Бахмутская мясорубка" заняла 224 дня, в течение которых "музыканты" постепенно уничтожали ожесточенно сопротивляющегося противника.

Пригожин поблагодарил тех, кто помогал и помогает ЧВК "Вагнер", и добавил, что к 25 мая отряды формирования проверят территорию города и подготовят оборонительные позиции. Затем "оркестр" отойдет в тыл для отдыха, передав Бахмут подразделениям ВС РФ.

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