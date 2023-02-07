Мне и моим бойцам не до изучения заявлений — Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на заявления о том, что Соледар и Клещеевку якобы освободили ВС РФ, а не ЧВК "Вагнер". Он подчеркнул, что это никак не деморализует бойцов.

"Мне и моим бойцам не до изучения заявлений. В этой жизни (да и в той тоже) важны не заявления, а дела, которые мы делаем", — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин подчеркнул, что ЧВК "Вагнер" защищают Родину в критический момент. В такой ситуации больший вес имеют не слова, а поступки. По мнению бизнесмена, никто не хотел освобождать Соледар, зато сейчас многие пытаются получить ресурсы нового города.

"В Соледар с автоматами никто не хотел идти, когда это было нужно, а на шахты соляные уже очередь из крысенышей стоит. Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку. А пока нам важно не заявление, а то, какую пользу мы принесем своей стране", — добавил он.

Ранее Евгений Пригожин рассказывал, что помогает бойцам ЧВК "Вагнер" поддерживать боевой дух. По мнению предпринимателя, это признание побед.