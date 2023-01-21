Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"

Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.

Предприниматель подчеркнул, что подобное проявление неуважения к людям, отважно сражающимся с украинскими боевиками ради безопасности наших граждан, совершенно недопустимо и грозит последствиями. Комментарий Пригожина публикует пресс-служба компании "Конкорд".

"К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО", — сказал он.

Свердловские чиновники аргументировали свою позицию тем, что погибший якобы не является военнослужащим. Однако его храбрость на поле боя говорит об обратном и требует к себе должного уважения.