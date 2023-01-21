Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.01.2023 : 68,6656
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.01.2023 : 74,3434
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:01

Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"

Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.

Предприниматель подчеркнул, что подобное проявление неуважения к людям, отважно сражающимся с украинскими боевиками ради безопасности наших граждан, совершенно недопустимо и грозит последствиями. Комментарий Пригожина публикует пресс-служба компании "Конкорд".

"К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО", — сказал он.

Свердловские чиновники аргументировали свою позицию тем, что погибший якобы не является военнослужащим. Однако его храбрость на поле боя говорит об обратном и требует к себе должного уважения.

Мир

"Люди идут по зову совести": Пригожин прокомментировал фейк о вербовке в ЧВК "Вагнер" сербов

Бизнесмен Евгений Пригожин опроверг слухи о том, что он якобы занимается вербовкой сербов в ряды ЧВК "Вагнер".

Читать полностью

Россия и Туркмения подписали контракты на общую сумму 150 млрд рублей

В ходе прошедшего в Ашхабаде российско-туркменского форума стороны договорились о значительном расширении экономического сотрудничества.

Читать полностью

Общество

Пробить человека по базе стало дороже

Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.

Читать полностью
России необходима своя система блокировки контента – IT-эксперт Вехов

России необходима своя система блокировки контента – IT-эксперт Вехов

Росс﻿ии стоит создать свою систему блокировки контента. В этом уверен профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГУ им. Баумана Виталий Вехов.

Читать полностью

Новости