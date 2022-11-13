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  • Опубликована сегодня в 11:25

"Не нашел счастья": Пригожин прокомментировал видео с наказанием сбежавшего на Украину экс-бойца ЧВК "Вагнер"

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал для журналистов издания "Народные новости" разошедшееся в интернете видео с якобы казненным Евгением Нужиным. По сообщениям в Сети, такой мере наказания экс-боец ЧВК "Вагнер" подвергся за переход на сторону противника. Реакцию Пригожина на скандальный видеоролик публикует пресс-служба компании "Конкорд".

"Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании", — отметил Пригожин.

Он выразил надежду, что во время съемок нашумевшего видео ни одно животное не пострадало.

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