Был в окружении: Евгений Пригожин поделился воспоминаниями об участии Трошева в штурме Дейр Эз-Зора

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поделился воспоминаниями о рассказах Героя России Андрея Трошева про прорыв блокады города Дейр эз-Зор бойцами ЧВК "Вагнер" в честь пятилетней годовщины операции.

"Дейр эз-Зор был в окружении, и перед штурмом ни одного сирийца там не было, ни одного человека. И я помню, как беседовал с Андреем Трошевым при его отъезде на Дейр эз-Зор, он сказал: "Я очень тороплюсь, поскольку дорогу могут перерезать, и я не успею запрыгнуть в окружение"", — рассказал петербургский предприниматель.

В 2017 году населенный пункт оставался последним оплотом боевиков "Исламского Государства" (ИГ, запрещено в РФ) в регионе. Однако войскам Сирийской Арабской Республики (САР) не удавалось уничтожить джихадистов в его окрестностях.

Российские специалисты, которых позднее назвали ЧВК "Вагнер", провели успешную операцию по деблокированию Дейр эз-Зора. Бойцы форсировали Евфрат, сломили сопротивление террористов и освободили город от врага.

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что фактически "вагнеровцам" пришлось выполнить всю работу в одиночку. Армия САР не участвовала в штурме населенного пункта.