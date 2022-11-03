Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.11.2022 : 61,6175
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.11.2022 : 60,9216
Был в окружении: Евгений Пригожин поделился воспоминаниями об участии Трошева в штурме Дейр Эз-Зора
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:01

Был в окружении: Евгений Пригожин поделился воспоминаниями об участии Трошева в штурме Дейр Эз-Зора

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поделился воспоминаниями о рассказах Героя России Андрея Трошева про прорыв блокады города Дейр эз-Зор бойцами ЧВК "Вагнер" в честь пятилетней годовщины операции.

"Дейр эз-Зор был в окружении, и перед штурмом ни одного сирийца там не было, ни одного человека. И я помню, как беседовал с Андреем Трошевым при его отъезде на Дейр эз-Зор, он сказал: "Я очень тороплюсь, поскольку дорогу могут перерезать, и я не успею запрыгнуть в окружение"", — рассказал петербургский предприниматель.

В 2017 году населенный пункт оставался последним оплотом боевиков "Исламского Государства" (ИГ, запрещено в РФ) в регионе. Однако войскам Сирийской Арабской Республики (САР) не удавалось уничтожить джихадистов в его окрестностях.

Российские специалисты, которых позднее назвали ЧВК "Вагнер", провели успешную операцию по деблокированию Дейр эз-Зора. Бойцы форсировали Евфрат, сломили сопротивление террористов и освободили город от врага.

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что фактически "вагнеровцам" пришлось выполнить всю работу в одиночку. Армия САР не участвовала в штурме населенного пункта.

Мир

"Нельзя недооценивать": предприниматель Пригожин рассказал о своем отношении к Зеленскому

Журналисты издания MOS.NEWS поинтересовались у бизнесмена Евгения Пригожина, с чем связано его заявление, в котором он назвал украинского президента Владимира Зеленского "симпатичным".

Читать полностью

"Защищают Родину несмотря на пули, осколки, оторванные руки": Пригожин о "ЧВК Вагнера"

"ЧВК Вагнера" — это герои, готовые несмотря ни на что бороться за величие России. Так бизне﻿смен Евгений Пригожин оценил героизм бойцов, назвав подразделение элитным.

Читать полностью

Общество

Евгений Пригожин направит выплаты Виктора Шендеровича* на нужды участников боевых действий

Евгений Пригожин направит выплаты Виктора Шендеровича* на нужды участников боевых действий

Писатель Виктор Шендерович* (включен в реестр СМИ-иноагентов) исполнил решение суда и перечислил 1,5 млн рублей на счет предпринимателя Евгения Пригожина.

Читать полностью
Запущен новый участок Ростовского транспортного кольца

Запущен новый участок Ростовского транспортного кольца

Движение транспорта запустили 31 октября на новом участке транспортного кольца, который соединяет Северный обход с федеральной трассой А-280 "Ростов-на-Дону — Таганрог".

Читать полностью

Новости