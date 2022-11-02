Евгений Пригожин направит выплаты Виктора Шендеровича* на нужды участников боевых действий

Писатель Виктор Шендерович* (включен в реестр СМИ-иноагентов) исполнил решение суда и перечислил 1,5 млн рублей на счет предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Шендерович исполнил решение суда добровольно и перечислил необходимую сумму истцу через депозит нотариуса, подчеркнули в юрслужбе "Конкорда". Основанием для иска послужило распространение публицистом недостоверной порочащей информации о Пригожине.

"Указанная сумма будет направлена в "Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" на оказание помощи участникам боевых действий. Выражаем благодарность Виктору Шендеровичу за помощь нашим воинам и надеемся на продолжение поддержки мобилизованных уже во внесудебном порядке", — говорится в сообщении компании.

Ранее Пригожин заявил, что "вагнеровцы" отдают жизни за Россию, пока недовольные критики сидят на диванах с "розовыми жопами". Так бизнесмен ответил на предположение журналистов, что Смольный может потребовать от прокуратуры привлечь его к ответственности за деятельность ЧВК "Вагнер".

* - включен в реестр СМИ-иноагентов