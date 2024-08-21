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Сытные и простые в приготовлении блюда на завтрак
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Готовим сытный завтрак: сэндвич с лососем и омлет с фасолью

Сытные и простые в приготовлении блюда на завтрак

Сэндвич с копченым лососем

Вам понравится эта более полезная альтернатива бутерброду, богатая белком. Смешайте греческий йогурт с каперсами, помидорами и луком, зеленью, намажьте смесь на цельнозерновой хлеб или тост. Сверху положите кусочки копченого лосося. У вас получится пикантный и сытый завтрак.

Омлет из черной фасоли

Для питательного завтрака выберите классический омлет с добавлением черной фасоли. Этот вариант одинаково понравится как вегетарианцам, так и любителям мяса.

В небольшой миске смешайте яйца, соль и черный молотый перец, слегка взбейте венчиком или вилкой. Сковороду диаметром 20 см разогреть на среднем огне, смазать маслом. Вылить на разогретую сковороду яйца, готовить около 3 минут, не мешая.

Теперь нужно посыпать омлет фасолью, сыром и зеленым луком. Лопаткой приподнять омлет с одного края и сложить пополам, готовить еще около 1-2 минут до расплавления сыра.

Фото: flickr.com/cyclonebill (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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