Готовим вкусные и сочные тефтели: советы по приготовлению

Выберите правильное мясо
Выбирайте мясной фарш, такой как говядина, свинина или смесь. Вы также можете использовать курицу или индейку для более легкого варианта.
Добавьте ароматные ингредиенты
Смешайте панировочные сухари, измельченный чеснок, нарезанный лук и зелень, например, петрушку для дополнительного вкуса. Не забудьте щепотку соли и перца.
Используйте яйца
Разбейте одно или два яйца в фарш.
Аккуратно перемешайте ингредиенты. Чрезмерное смешивание может сделать тефтели жесткими.
Сформируйте тефтели
Убедитесь, что ваши тефтели примерно одинакового размера, чтобы они готовились равномерно.
Сначала подрумяньте их
Перед тушением в соусе обжарьте тефтели на горячей сковороде.
Выберите способ приготовления пищи
Вы можете закончить приготовление фрикаделек в духовке, на плите. Просто выберите то, что вам удобнее всего.
Экспериментируйте с соусами
Тушите тефтели во вкусном соусе. Это может быть классический томатный соус, кисло-сладкий или любой другой соус, который вам нравится.
Фото: flickr.com/jeffreyw (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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