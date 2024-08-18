Простые идеи ужина для приготовления в духовке

Курица и овощи

Положите на противень кусочки курицы (например, голени или бедра) и различные овощи (например, морковь, картофель и брокколи).

Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и любимыми травами (например, розмарином или тимьяном). Запекайте в духовке, пока курица не приготовится, а овощи не станут мягкими.

Запеченный лосось с лимоном и укропом

Выложите филе лосося на форму для запекания. Выдавите на лосось свежий лимонный сок, посыпьте укропом, солью и перцем. Запекайте примерно 20 минут.

Фаршированный болгарский перец

Очистите болгарский перец. Наполните перец смесью фарша, вареного риса, томатного соуса и сыра. Запекайте, пока перец не станет мягким.

Запеченные тефтели

Смешайте мясной фарш с панировочными сухарями, яйцом, тертым сыром пармезан и вашими любимыми травами.

Сформируйте шарики и разложите их на противне. Выпекайте до готовности.

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