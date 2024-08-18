Простые идеи ужина для приготовления в духовке

Курица и овощи
Положите на противень кусочки курицы (например, голени или бедра) и различные овощи (например, морковь, картофель и брокколи).
Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и любимыми травами (например, розмарином или тимьяном). Запекайте в духовке, пока курица не приготовится, а овощи не станут мягкими.
Запеченный лосось с лимоном и укропом
Выложите филе лосося на форму для запекания. Выдавите на лосось свежий лимонный сок, посыпьте укропом, солью и перцем. Запекайте примерно 20 минут.
Фаршированный болгарский перец
Очистите болгарский перец. Наполните перец смесью фарша, вареного риса, томатного соуса и сыра. Запекайте, пока перец не станет мягким.
Запеченные тефтели
Смешайте мясной фарш с панировочными сухарями, яйцом, тертым сыром пармезан и вашими любимыми травами.
Сформируйте шарики и разложите их на противне. Выпекайте до готовности.
Фото: pixabay.com/DanaTentis (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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