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Рецепты быстрых ужинов в духовке
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Простые идеи ужина для приготовления в духовке

Рецепты быстрых ужинов в духовке

Курица и овощи

Положите на противень кусочки курицы (например, голени или бедра) и различные овощи (например, морковь, картофель и брокколи).

Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и любимыми травами (например, розмарином или тимьяном). Запекайте в духовке, пока курица не приготовится, а овощи не станут мягкими.

Запеченный лосось с лимоном и укропом

Выложите филе лосося на форму для запекания. Выдавите на лосось свежий лимонный сок, посыпьте укропом, солью и перцем. Запекайте примерно 20 минут.

Фаршированный болгарский перец

Очистите болгарский перец. Наполните перец смесью фарша, вареного риса, томатного соуса и сыра. Запекайте, пока перец не станет мягким.

Запеченные тефтели

Смешайте мясной фарш с панировочными сухарями, яйцом, тертым сыром пармезан и вашими любимыми травами.

Сформируйте шарики и разложите их на противне. Выпекайте до готовности.

Фото: pixabay.com/DanaTentis (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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