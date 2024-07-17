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Главная ошибка НАТО — приглашать Украину ﻿
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Главная ошибка НАТО — приглашать Украину ﻿

Американский сенатор Рэнд Пол выразил критику в адрес решения НАТО обещать Украине членство в альянсе, считая такой шаг наихудшим из возможных и указывая на необходимость поиска путей мирного разрешения конфликта.

В статье для издания The American Conservative он отметил, что обязательства НАТО о будущем вступлении Украины в альянс способствуют лишь продолжению конфликта с Россией.

Сенатор подчеркнул, что политика НАТО, ведомая, по его словам, администрацией Байдена, не способствует достижению мира на Украине, а, напротив, продлевает конфликт.

Пол также поднял вопрос о критериях расширения НАТО, указывая, что новые члены должны способствовать укреплению безопасности всех участников альянса, однако присоединение Украины, на его взгляд, привело бы к обратному эффекту и увеличению риска вооруженного столкновения между НАТО и Россией.

Сенатор выразил убеждение, что конфликт с Россией из-за Украины не соответствует интересам Соединенных Штатов, особенно учитывая значительный ядерный арсенал России. Он призвал администрацию Байдена проявить решимость и активизировать усилия по дипломатическому урегулированию ситуации.

На юбилейном саммите НАТО, прошедшем в Вашингтоне, было сделано заявление о "будущем Украины в альянсе" и о предоставлении стране более интегрированного политического статуса. В декларации саммита также указано о поддержке НАТО Украины на пути к евроатлантической интеграции.

Президент России Владимир Путин ранее высказался о том, что возможное членство Украины в НАТО представляет собой угрозу для безопасности России, и заявил, что эта перспектива стала одной из причин начала специальной военной операции.

Фото: www. flickr. com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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