Межведомственные комиссии завершили проверку образовательных учреждений в Тюменском регионе

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области официально подтвердило полную готовность всех образовательных учреждений региона к началу нового учебного года. Соответствующая оценка была проведена в рамках масштабной проверки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, межведомственные комиссии завершили работу по приемке четырехсот девяноста объектов, подлежащих обследованию. Процедура проводилась в три последовательных этапа, что позволило обеспечить максимальную тщательность и объективность оценки.

Основной акцент в ходе инспекционных мероприятий был сделан на всесторонней проверке комплексной безопасности учебных заведений. Специалисты уделили особое внимание наличию и исправному техническому состоянию автоматических систем противопожарной сигнализации и оповещения, проверили готовность первичных средств пожаротушения, а также оценили соответствие путей эвакуации и запасных выходов действующим нормативным требованиям.

Помимо непосредственно технических обследований, сотрудники МЧС России организовали для персонала школ и детских садов серию консультативных занятий и практических тренировок, направленных на отработку алгоритмов действий в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Это позволит обеспечить не только формальную, но и практическую готовность образовательных учреждений к безопасному ведению учебного процесса, говорят специалисты.