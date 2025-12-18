Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:24

Приехал посмотреть — помог бюджету: как города превращают туристов в источник дохода

Туристический налог с 1 января 2026 года введут в Курске, Самаре и Тюмени — РИА Новости

С начала 2026 года часть российских городов начнёт по-новому зарабатывать на туристах, перераспределяя нагрузку на гостиничный бизнес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные и муниципальные власти, уточняя, что полученные средства планируют направить на развитие городской инфраструктуры.

Какие города вводят туристический налог

С 1 января 2026 года туристический налог вводится в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. Новый сбор будет взиматься с гостиничного бизнеса и станет дополнительным источником доходов для местных бюджетов.

Представители администраций подчёркивают, что деньги предполагается направлять на благоустройство, улучшение городской среды и развитие туристической инфраструктуры, чтобы повысить привлекательность регионов для гостей.

Курская область: ставка и льготы

В пресс-службе министерства экономического развития Курской области сообщили, что благодаря введению туристического налога региональный бюджет получит дополнительно 13 млн рублей.

При этом власти сразу предусмотрели социальные исключения.
От уплаты сбора освобождены ветераны, инвалиды и вынужденные переселенцы, что, по мнению региональных чиновников, позволит сохранить социальную справедливость при внедрении нового налога.

Нижний Новгород и Тюмень: ставка 2%

В Нижнем Новгороде и Тюмени ставка туристического налога составит 2%. Власти рассчитывают, что сбор станет стабильным источником дохода для городских бюджетов.
Председатель постоянной комиссии по развитию экономики, предпринимательству и туризму городской думы Нижнего Новгорода Сергей Пляскин отметил ожидаемый эффект.

"Мера позволит ежегодно пополнять казну на 200 млн рублей", — заявил Сергей Пляскин.

В Тюмени прогнозы скромнее, но также ощутимы для бюджета. Председатель городской думы Светлана Иванова оценила возможные поступления.

"Поступления составят до 45 млн рублей", — сообщила Светлана Иванова.

Самара: минимальная ставка

В Самаре власти решили пойти по иному пути и утвердили минимальную ставку туристического налога. Как сообщила вице-мэр города Юлия Ашуркова, она составит 1% и будет действовать в течение всего года.

"В 2026 году новый сбор принесёт бюджету Самары около 95 миллионов рублей", — заявила Юлия Ашуркова.

Таким образом, город рассчитывает получить значительные дополнительные средства, не создавая чрезмерной нагрузки на гостиничный сектор.

Рост выездного туризма россиян составил 14% в 2025 году — Горин сегодня в 7:37
Тайланд, Китай и неожиданный лидер: рейтинг направлений, где спрос вырос больше всего

Выездной туризм россиян в 2025 году заметно прибавил: лидеры направлений укрепились, а бронирования по ряду стран уходят на месяцы вперёд.

Читать полностью » Туристы массово жалуются на плату за вход в кафе Абхазии — Pronedra.ru сегодня в 7:35
Туристы в ярости: раскрываем все скрытые сборы, которые удорожают отдых в Абхазии

Абхазия остаётся популярной у россиян, но туристы всё чаще жалуются на "плату за вход", депозиты в кафе и допсборы — чем это грозит сезону?

Читать полностью » В историческом центре Владимира работают частные музеи, включая Музей ложки и Вишнёвый дом — турагент вчера в 19:00
Кажется тихим — а потом не отпускает: что на самом деле ждёт туристов во Владимире

Владимир раскрывается через соборы ЮНЕСКО, древние ворота и необычные частные музеи, где история и городские традиции переплетаются в одном маршруте.

Читать полностью » За границу в 2025 году выехали 14 млн россиян — Дмитрий Горин вчера в 18:07
Чартеры забиты, туры раскуплены: выездной туризм в России вышел на рекордные цифры

В 2025 году россияне заметно чаще выбирали зарубежные поездки. Выездной туризм растёт быстрее внутреннего, а ряд направлений обновил рекорды.

Читать полностью » Власти Шри-Ланки подтверждают безопасность курортов после циклона — Турпром вчера в 16:05
Циклон проверил остров на прочность — туристов не отпугнул: Шри-Ланка делает ставку на возвращение

Шри-Ланка после циклона ускоряет восстановление туризма, запускает кампанию "Шри-Ланка готова" и готовится упростить въезд для иностранцев.

Читать полностью » Грузию назвали перспективным направлением 2026 года — эксперт по путешествиям Тейлор вчера в 14:57
Европа больше не справляется: страна у Кавказа внезапно стала главным туристическим магнитом 2026 года

Британское издание Independent включило Грузию в число самых перспективных туристических направлений 2026 года, отметив культуру, кухню и древние традиции страны.

Читать полностью » Круиз из Сочи в Турцию занял восемь дней с заходом в четыре города вчера в 14:33
8 дней без чемоданов и переездов: как проходит круиз из Сочи в Турцию

Круиз Astoria Grande из Сочи в Турцию: что входит в стоимость, как устроен маршрут со Стамбулом и черноморскими городами и какие нюансы важно учесть при выборе каюты.

Читать полностью » Сезон и транспортная доступность определяют комфорт путешествия — опытные туристы вчера в 12:59
Отпуск мечты срывается ещё до покупки билетов: проверьте этот момент заранее

Как выбрать направление для отпуска и не пожалеть: ключевые шаги, нюансы бюджета, сезона и личных предпочтений, которые влияют на идеальный отдых.

Читать полностью »

