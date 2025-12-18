Приехал посмотреть — помог бюджету: как города превращают туристов в источник дохода

С начала 2026 года часть российских городов начнёт по-новому зарабатывать на туристах, перераспределяя нагрузку на гостиничный бизнес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные и муниципальные власти, уточняя, что полученные средства планируют направить на развитие городской инфраструктуры.

Какие города вводят туристический налог

С 1 января 2026 года туристический налог вводится в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. Новый сбор будет взиматься с гостиничного бизнеса и станет дополнительным источником доходов для местных бюджетов.

Представители администраций подчёркивают, что деньги предполагается направлять на благоустройство, улучшение городской среды и развитие туристической инфраструктуры, чтобы повысить привлекательность регионов для гостей.

Курская область: ставка и льготы

В пресс-службе министерства экономического развития Курской области сообщили, что благодаря введению туристического налога региональный бюджет получит дополнительно 13 млн рублей.

При этом власти сразу предусмотрели социальные исключения.

От уплаты сбора освобождены ветераны, инвалиды и вынужденные переселенцы, что, по мнению региональных чиновников, позволит сохранить социальную справедливость при внедрении нового налога.

Нижний Новгород и Тюмень: ставка 2%

В Нижнем Новгороде и Тюмени ставка туристического налога составит 2%. Власти рассчитывают, что сбор станет стабильным источником дохода для городских бюджетов.

Председатель постоянной комиссии по развитию экономики, предпринимательству и туризму городской думы Нижнего Новгорода Сергей Пляскин отметил ожидаемый эффект.

"Мера позволит ежегодно пополнять казну на 200 млн рублей", — заявил Сергей Пляскин.

В Тюмени прогнозы скромнее, но также ощутимы для бюджета. Председатель городской думы Светлана Иванова оценила возможные поступления.

"Поступления составят до 45 млн рублей", — сообщила Светлана Иванова.

Самара: минимальная ставка

В Самаре власти решили пойти по иному пути и утвердили минимальную ставку туристического налога. Как сообщила вице-мэр города Юлия Ашуркова, она составит 1% и будет действовать в течение всего года.

"В 2026 году новый сбор принесёт бюджету Самары около 95 миллионов рублей", — заявила Юлия Ашуркова.

Таким образом, город рассчитывает получить значительные дополнительные средства, не создавая чрезмерной нагрузки на гостиничный сектор.